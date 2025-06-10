Путь к НАТО необратим: Марк Рютте об Украине в альянсе и планах по обороне

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выступил в Chatham House в Лондоне 9 июня, где поделился видением вступления Украины в НАТО, планами по поводу обороны и другими мыслями.

Усиление ПВО в НАТО

Рютте отметил, что государства-члены НАТО должны усилить мощность противовоздушной и противоракетной обороны на 400%, а также значительно увеличить количество оружия, усилить логистику и медицинское обеспечение армии.

— На прошлой неделе министры обороны НАТО согласовали новые амбициозные цели. Точные детали засекречены. Но нам нужно 400-процентное увеличение противовоздушной и противоракетной обороны.

По его словам, сейчас на примере Украины видно, как Россия постоянно обстреливает города беспилотниками и ракетами. Поэтому НАТО укрепит щит, защищающий небо.

Рютте отметил, что альянсу также нужны тысячи новых бронированных машин и танков и миллионы дополнительных артиллерийских снарядов.

— Мы должны удвоить наши вспомогательные возможности, такие как логистика, снабжение, транспортировка и медицинское обеспечение. Члены Североатлантического союза будут инвестировать в большее количество военных кораблей и самолетов.

Он добавил, что американские союзники приобретут не менее 700 истребителей F-35. Поэтому НАТО будет инвестировать в дроны, ракетные системы дальнего действия, а также в космические и кибернетические возможности для коллективной обороны.

Вступление Украины в НАТО в силе

Марк Рютте подтвердил, что политическое обещание принять Украину в состав НАТО остается в силе, даже если эта позиция не будет озвучена в финальном коммюнике по итогам саммита 24–25 июня в Гааге.

Генсек заявил, что необратимость евроатлантического курса Украины подтверждена на самом высоком уровне, а эта позиция останется устойчивой, несмотря на возможное отсутствие этого упоминания в коммюнике.

Мы говорили, что этот путь в НАТО необратим. И эта оценка не изменится и после саммита.

Рютте предположил, что Украину скорее всего упомянут в документе, хотя формулировки могут отличаться в зависимости от консенсуса между странами-членами.

— Если этого не будет в коммюнике, то в этом не будет ничего страшного, — сказал он и добавил, что организация не обязана повторять уже принятые решения на каждом саммите.

К тому же, напомнил глава НАТО, что в настоящее время среди стран-членов нет единого мнения по поводу принятия Украины в альянс.

Прекращение огня в Украине является риском

Рютте уверен, что прекращение огня в Украине сейчас позволит России увеличить запасы оружия. Это в свою очередь увеличивает риски для государств-членов НАТО.

Он добавил, что как только будет достигнуто постоянное прекращение огня в Украине, часы начнут отсчет времени, а риски для НАТО начнут расти.

— Пока война против Украины продолжается, они (россияне — ред.) все еще могут несколько увеличить запасы на складах, но это дискуссионный вопрос.

Между тем, Украина тоже увеличивает объемы оружия. Недавно Зеленский заявил, что Украина разрабатывает собственную баллистическую ракету.

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