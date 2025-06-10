Для тебя Война в Украине

Путь к НАТО необратим: Марк Рютте об Украине в альянсе и планах по обороне

Ирина Танасийчук, журналист сайта 10 июня 2025, 11:00
Путь к НАТО необратим: Марк Рютте об Украине в альянсе и планах по обороне

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