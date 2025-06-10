Для тебе Війна в Україні

Шлях до НАТО незворотній: Марк Рютте про Україну в альянсі та плани щодо оборони

Ірина Танасійчук, журналістка сайту 10 Червня 2025, 11:00
Шлях до НАТО незворотній: Марк Рютте про Україну в альянсі та плани щодо оборони

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