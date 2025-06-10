Шлях до НАТО незворотній: Марк Рютте про Україну в альянсі та плани щодо оборони

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте виступив в Chatham House у Лондоні 9 червня, де поділився баченням щодо вступу України в НАТО, планами щодо оборони та іншими думками. Посилення ППО в НАТО Рютте зазначив, що держави-члени НАТО мають посилити потужність протиповітряної та протиракетної оборони на 400%, а також значно збільшити кількість наявної зброї, посилити логістику та медичне забезпечення армії. — Минулого тижня міністри оборони країн НАТО погодили нові амбітні цілі. Точні деталі засекречені. Але нам потрібне 400-відсоткове збільшення протиповітряної і протиракетної оборони.За його словами, нині на прикладі Україну видно, як Росія постійно обстрілює міста безпілотниками й ракетами. Тому НАТО зміцнить щит, який захищає небо. Рютте зауважив, що альянсу також потрібні тисячі нових броньованих машин і танків та мільйони додаткових артилерійських снарядів. — Ми повинні подвоїти наші допоміжні можливості, такі як логістика, постачання, транспортування і медичне забезпечення. Члени Альянсу будуть інвестувати в більшу кількість військових кораблів і літаків. Він додав, що американські союзники придбають щонайменше 700 винищувачів F-35. Тому НАТО теж інвестуватиме в дрони, ракетні системи дальньої дії, а також в космічні та кібернетичні можливості для колективної оборони. Читати на тему Саміт НАТО 2025 — коли пройде та чи запросили Україну Що відомо про цьогорічний саміт НАТО та на що чекає Україна: читай у матеріалі. Вступ України до НАТО в силі Марк Рютте підтвердив, що політична обіцянка прийняти Україну до складу НАТО залишається в силі, навіть якщо цю позицію не озвучать в фінальному комюніке за підсумками саміту 24-25 червня в Гаазі. Генсек заявив, що незворотність євроатлантичного курсу України підтверджена на найвищому рівні, і така позиція залишиться сталою, попри можливу відсутність цієї згадки в комюніке. Ми говорили, що цей шлях до НАТО незворотній. І ця оцінка не зміниться і після саміту. Рютте припустив, що Україну, швидше за все, згадають в документі, хоча формулювання можуть відрізнятися залежно від консенсусу між країнами-членами. — Якщо цього не буде в комюніке, то в цьому не буде нічого страшного, — сказав він і додав, що організація не зобов’язана повторювати вже ухвалені рішення на кожному саміті. До того ж, нагадав очільник НАТО, нині серед країн-членів немає єдиної думки щодо прийняття України в альянс. Читати на тему Щоб не довелося вивчати російську — сильна заява Марка Рютте про оборонку Будь-який мир не буде тривалим, якщо Путін, Сі Цзіньпін та інші режими почуватимуться сильними, впевнений генсек НАТО. Припинення вогню в Україні є ризиком Рютте впевнений, що припинення вогню в Україні зараз дасть можливість Росії збільшити запаси зброї. Це своєю чергою збільшує ризики для держав-членів НАТО. Він додав, що як тільки буде досягнуте стале припинення вогню в Україні, годинник почне відлік часу, а ризики для НАТО почнуть зростати. — Навіть поки війна проти України триває, вони (росіяни — ред.) все ще можуть дещо збільшити запаси на складах, але це дискусійне питання. Тим часом Україна теж збільшує обсяги зброї. Нещодавно Зеленський заявив, що Україна розробляє власну балістичну ракету. А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе. Теги: війна в Україні, НАТО Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter