Шлях до НАТО незворотній: Марк Рютте про Україну в альянсі та плани щодо оборони

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте виступив в Chatham House у Лондоні 9 червня, де поділився баченням щодо вступу України в НАТО, планами щодо оборони та іншими думками.

Посилення ППО в НАТО

Рютте зазначив, що держави-члени НАТО мають посилити потужність протиповітряної та протиракетної оборони на 400%, а також значно збільшити кількість наявної зброї, посилити логістику та медичне забезпечення армії.

— Минулого тижня міністри оборони країн НАТО погодили нові амбітні цілі. Точні деталі засекречені. Але нам потрібне 400-відсоткове збільшення протиповітряної і протиракетної оборони.

За його словами, нині на прикладі Україну видно, як Росія постійно обстрілює міста безпілотниками й ракетами. Тому НАТО зміцнить щит, який захищає небо.

Рютте зауважив, що альянсу також потрібні тисячі нових броньованих машин і танків та мільйони додаткових артилерійських снарядів.

— Ми повинні подвоїти наші допоміжні можливості, такі як логістика, постачання, транспортування і медичне забезпечення. Члени Альянсу будуть інвестувати в більшу кількість військових кораблів і літаків.

Він додав, що американські союзники придбають щонайменше 700 винищувачів F-35. Тому НАТО теж інвестуватиме в дрони, ракетні системи дальньої дії, а також в космічні та кібернетичні можливості для колективної оборони.

Вступ України до НАТО в силі

Марк Рютте підтвердив, що політична обіцянка прийняти Україну до складу НАТО залишається в силі, навіть якщо цю позицію не озвучать в фінальному комюніке за підсумками саміту 24-25 червня в Гаазі.

Генсек заявив, що незворотність євроатлантичного курсу України підтверджена на найвищому рівні, і така позиція залишиться сталою, попри можливу відсутність цієї згадки в комюніке.

Ми говорили, що цей шлях до НАТО незворотній. І ця оцінка не зміниться і після саміту.

Рютте припустив, що Україну, швидше за все, згадають в документі, хоча формулювання можуть відрізнятися залежно від консенсусу між країнами-членами.

— Якщо цього не буде в комюніке, то в цьому не буде нічого страшного, — сказав він і додав, що організація не зобов’язана повторювати вже ухвалені рішення на кожному саміті.

До того ж, нагадав очільник НАТО, нині серед країн-членів немає єдиної думки щодо прийняття України в альянс.

Припинення вогню в Україні є ризиком

Рютте впевнений, що припинення вогню в Україні зараз дасть можливість Росії збільшити запаси зброї. Це своєю чергою збільшує ризики для держав-членів НАТО.

Він додав, що як тільки буде досягнуте стале припинення вогню в Україні, годинник почне відлік часу, а ризики для НАТО почнуть зростати.

— Навіть поки війна проти України триває, вони (росіяни — ред.) все ще можуть дещо збільшити запаси на складах, але це дискусійне питання.

Тим часом Україна теж збільшує обсяги зброї. Нещодавно Зеленський заявив, що Україна розробляє власну балістичну ракету.

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