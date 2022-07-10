Мир

Два символических саммита в Мадриде с разницей в 25 лет — история отношений Украины и НАТО

Анна Боль, журналистка Факти ICTV 10 июля 2022, 18:00
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