Два символических саммита в Мадриде с разницей в 25 лет — история отношений Украины и НАТО

25 лет назад молодая Украинская страна достигла важного дипломатического успеха — на саммите в Мадриде была подписана хартия об особом партнерстве между Украиной и НАТО.

Наша страна показала, что умеет защищать национальные интересы и всегда пыталась выйти из-под влияния Москвы несмотря на яростное сопротивление России.

Отношения с Альянсом были непростыми, но с каждым годом улучшались. А после полномасштабного вторжения России страны-члены НАТО оказывают Украине мощную поддержку.

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На Западе становится понятно, что альтренатив для членства Украины в Альянсе нет, а для нас это лучший способ получить гарантии безопасности.

Мадрид-1997

В 1997 году Североатлантический союз начал расширяться на восток Европы, чтобы создать зону безопасности на всем континенте. Украина тогда выразила политическую смелость и первой из стран СНГ стала выстраивать отношения с НАТО, не спрашивая разрешения России.

Подписанная с НАТО хартия не имела юридических обязательств. Однако с политической точки зрения, это было мощное заявление о том, что Украина ведет собственную игру и не соглашается на роль сателлита России.

Москва вела очень активную дипломатическую работу в столицах других государств против того, чтобы Украине была предоставлена ​​возможность вступления в ЕС и НАТО. Но США всегда понимали роль Украины в мире.

Об этом говорит представитель Украины при НАТО в 1992-1998 годах Владимир Василенко.

Официальный курс НАТО

В 2002 году был сделан второй решительный шаг: украинские власти официально объявляют целью государства — вступление в НАТО.

Украина и Альянс начали проводить ежегодные программы — так называемую детальную карту реформ. Наша страна принимала участие в операциях НАТО: в Косово, Ираке и Афганистане. А также наши военные тренировались вместе с военными Альянса.

Впервые в Украине количество сторонников членства в Альянсе превысило количество противников после аннексии Крыма и оккупации Донбасса. Эта цифра постоянно росла на протяжении восьми лет.

Поддержка НАТО сейчас

Теперь поддержка вступления в НАТО среди украинцев высока, как никогда. О нейтралитете забыто, а помощь именно от стран-членов НАТО дает нам возможность отражать российскую агрессию и полагать надежды на возвращение временно оккупированных территорий.

Недавно впервые в истории Альянса Россию назвали прямой и величайшей угрозой союзникам и всему континенту. А это значит, что поддержка Украины и дальше неизбежна.

Для всех на Западе, наконец, должно стать понятно: без Украины стабильная, гарантированная система безопасности цивилизованных стран просто невозможна. Я верю, что так будет.

— Но ждать этого 25 лет нельзя. Если мы не объединимся, история просто может не дать нам этого времени, — считает президент Украины в 1994-2005 годах Леонид Кучма.

На пресс-конференции после саммита НАТО в Мадриде премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассказал, какое оружие, по его мнению, может изменить ход войны в ближайшие месяцы.

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