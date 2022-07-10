Два символічних саміти в Мадриді з різницею у 25 років — історія відносин України та НАТО

25 років тому молода Українська держава досягла важливого дипломатичного успіху — на саміті в Мадриді було підписано хартію про особливе партнерство між Україною і НАТО.

Наша країна показала, що вміє захищати національні інтереси й завжди намагалась вийти з-під впливу Москви попри шалений спротив Росії.

Відносини з Альянсом були непростими, але з кожним роком покращувалися. А після повномасштабного вторгнення Росії саме країни-члени НАТО надають Україні потужну підтримку.

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На Заході стає зрозуміло, що членство України в Альянсі немає альтернатив, а для нас це найкращий спосіб отримати гарантії безпеки.

Мадрид-1997

У 1997 році альянс почав розширюватись на схід Європи, щоб створити зону безпеки на всьому континенті. Україна тоді висловила політичну сміливість і першою з країн СНД почала вибудовувати відносини з НАТО, не питаючи дозволу Росії.

Підписана з НАТО хартія не мала юридичних зобов’язань. Проте з політичної точки зору це була потужна заява про те, що Україна веде власну гру та не погоджується на роль сателіта Росії.

Москва вела дуже активну дипломатичну роботу в столицях інших держав проти того, щоб Україні була надана можливість вступу в ЄС і НАТО. Але США завжди розуміли роль України у світі.

Про це каже представник України при НАТО у 1992-1998 роках Володимир Василенко.

Офіційний курс на НАТО

У 2002 відбувся другий рішучий крок: українська влада офіційно оголошує метою держави вступ до НАТО.

Україна та Альянс розпочали щорічні програми — це детальна карта реформ. Наша країна брала участь в операціях НАТО: у Косово, в Іраку та Афганістані. А також наші армійці тренувались разом з військовими Альянсу.

Уперше в Україні кількість прихильників членства в Альянсі перевищила кількість противників після анексії Криму та окупації Донбасу. Ця цифра постійно зростала впродовж восьми років.

Підтримка НАТО зараз

Нині підтримка вступу до НАТО серед українців висока, як ніколи. Про нейтралітет забуто, а допомога саме від країн-членів НАТО дає нам можливість відбивати російську агресію та сподіватись на повернення втрачених територій.

Нещодавно вперше в історії Альянсу Росію називають прямою та найбільшою загрозою союзникам та всьому континенту. А це означає, що підтримка України й надалі неминуча.

Для всіх на Заході нарешті має стати зрозуміло: без України стабільна, гарантована система безпеки цивілізованих країн просто неможлива. Я вірю, що так буде.

— Але чекати цього 25 років не можна. Якщо ми не об’єднаємось, то історія просто може не дати нам цього часу, — вважає президент України у 1994-2005 роках Леонід Кучма.

На прес-конференції після саміту НАТО в Мадриді прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон розповів, яка зброя, на його думку, може змінити хід війни найближчими місяцями.

Дивись, що розповів Борис Джонсон про допомогу Україні.

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