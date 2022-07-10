Світ

Два символічних саміти в Мадриді з різницею у 25 років — історія відносин України та НАТО

Анна Боль, журналістка Факти ICTV 10 Липня 2022, 18:00
Історія відносин України та НАТО

Більше відео
0:00:52
Чому Казахстан експортуватиме нафту в обхід РФ
Токаєв остаточно посварився з Путіним? Чому Казахстан експортуватиме нафту в обхід РФ
Борис Джонсон іде у відставку - що стало причиною і чого досяг на посаді
Борис Джонсон йде у відставку — в чому причина та які перспективи подальшої співпраці України та Британії
0:02:56
У Росії люди труяться фастфудом з ресторанів Смачно і крапка
Булочки з пліснявою та прострочені соуси — недолугий аналог McDonald’s у Росії потрапив у скандал
0:17:53
План відбудови України
Відбудова України в руках Європи: як виглядає конкретний план відновлення та які пріоритети
Дивитись більше

Останні відео
0:06:23
Дивовижна історія українця, який виступив з Coldplay

Підійшов Кріс Мартін і запропонував заспівати: дивовижна історія українця, який виступив з Coldplay
0:06:30
Легалізація одностатевих шлюбів в Україні
Рівні права для всіх родин! Чи легалізують в Україні одностатеві шлюби та чому це важливо
0:03:49
Відбудова будинків у Чернігові
Така вона, сила українців! Як лихо війни об’єднало мешканців Чернігова
0:06:30
Історія відносин України та НАТО
Два символічних саміти в Мадриді з різницею у 25 років — історія відносин України та НАТО
0:04:36
Слов'янськ
Слов’янськ знищують разом із його жителями: що відбувається у прифронтовому місті
0:02:03
Завал багатоповерхівки в Часовому Яру
Жахлива трагедія у Часовому Яру: що відомо про завал багатоповерхівки
Ціни на овочі та фрукти в Україні в липні
Ціна на фруктово-овочевий кошик в Україні: що відбувається на продовольчих ринках сьогодні
0:03:57
Вибухи в Харкові 10 липня
До ракет уже звикли, та ворог змінив тактику — що відомо про вибухи у Харкові 10 липня
0:27:16
Як маріупольчанка пройшла фільтраційний табір окупантів
Мене роздягнули повністю, до трусів. Як маріупольчанка пройшла фільтраційний табір окупантів
0:10:06
Рибалки Київського моря
Герої серед нас: рибалки Київщини привозили харчі в окуповані села та евакуйовували людей
Більше відео
Відбудова будинків у Чернігові
Читати далі
Така вона, сила українців! Як лихо війни об’єднало мешканців Чернігова
Слов'янськ
Читати далі
Слов’янськ знищують разом із його жителями: що відбувається у прифронтовому місті

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь