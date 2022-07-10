Два символічних саміти в Мадриді з різницею у 25 років — історія відносин України та НАТО

25 років тому молода Українська держава досягла важливого дипломатичного успіху — на саміті в Мадриді було підписано хартію про особливе партнерство між Україною і НАТО.
Наша країна показала, що вміє захищати національні інтереси й завжди намагалась вийти з-під впливу Москви попри шалений спротив Росії.
Відносини з Альянсом були непростими, але з кожним роком покращувалися. А після повномасштабного вторгнення Росії саме країни-члени НАТО надають Україні потужну підтримку.
На Заході стає зрозуміло, що членство України в Альянсі немає альтернатив, а для нас це найкращий спосіб отримати гарантії безпеки.
У 1997 році альянс почав розширюватись на схід Європи, щоб створити зону безпеки на всьому континенті. Україна тоді висловила політичну сміливість і першою з країн СНД почала вибудовувати відносини з НАТО, не питаючи дозволу Росії.
Підписана з НАТО хартія не мала юридичних зобов’язань. Проте з політичної точки зору це була потужна заява про те, що Україна веде власну гру та не погоджується на роль сателіта Росії.
Москва вела дуже активну дипломатичну роботу в столицях інших держав проти того, щоб Україні була надана можливість вступу в ЄС і НАТО. Але США завжди розуміли роль України у світі.
Москва вела дуже активну дипломатичну роботу в столицях інших держав проти того, щоб Україні була надана можливість вступу в ЄС і НАТО. Але США завжди розуміли роль України у світі.
Про це каже представник України при НАТО у 1992-1998 роках Володимир Василенко.
У 2002 відбувся другий рішучий крок: українська влада офіційно оголошує метою держави вступ до НАТО.
Україна та Альянс розпочали щорічні програми — це детальна карта реформ. Наша країна брала участь в операціях НАТО: у Косово, в Іраку та Афганістані. А також наші армійці тренувались разом з військовими Альянсу.
Уперше в Україні кількість прихильників членства в Альянсі перевищила кількість противників після анексії Криму та окупації Донбасу. Ця цифра постійно зростала впродовж восьми років.
Нині підтримка вступу до НАТО серед українців висока, як ніколи. Про нейтралітет забуто, а допомога саме від країн-членів НАТО дає нам можливість відбивати російську агресію та сподіватись на повернення втрачених територій.
Нещодавно вперше в історії Альянсу Росію називають прямою та найбільшою загрозою союзникам та всьому континенту. А це означає, що підтримка України й надалі неминуча.
Для всіх на Заході нарешті має стати зрозуміло: без України стабільна, гарантована система безпеки цивілізованих країн просто неможлива. Я вірю, що так буде.
Для всіх на Заході нарешті має стати зрозуміло: без України стабільна, гарантована система безпеки цивілізованих країн просто неможлива. Я вірю, що так буде.
— Але чекати цього 25 років не можна. Якщо ми не об’єднаємось, то історія просто може не дати нам цього часу, — вважає президент України у 1994-2005 роках Леонід Кучма.
На прес-конференції після саміту НАТО в Мадриді прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон розповів, яка зброя, на його думку, може змінити хід війни найближчими місяцями.
Дивись, що розповів Борис Джонсон про допомогу Україні.
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