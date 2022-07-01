Прес-конференція Бориса Джонсона: яка зброя може змінити хід війни в Україні найближчими місяцями

29 червня в Мадриді пройшов саміт країн НАТО. На ньому затвердили нову стратегічну концепцію Альянсу на наступне десятиліття, а також черговий пакет допомоги Україні.
Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон розповів на прес-конференції, навіщо вдруге приїжджав до України та яка зброя, на його думку, може змінити хід війни найближчими місяцями.
Причина, через яку я приїхав в Україну задовго до цього саміту, полягала в тому, що я хотів отримати реальне уявлення про те, яка позиція президента Зеленського та його адміністрації і як вони оцінюють те, що відбувається.
Причина, через яку я приїхав в Україну задовго до цього саміту, полягала в тому, що я хотів отримати реальне уявлення про те, яка позиція президента Зеленського та його адміністрації і як вони оцінюють те, що відбувається.
Так пояснив посадовець свій другий візит до України. Він також зазначив, що “найцікавішим нещодавнім розвитком подій” є реактивні системи залпового вогню, які мають бути відправлені до України.
Адже українські війська виявилися дуже гнучкими у їхньому використанні й продемонстрували свою дивовижну здатність давати відсіч ворогам.
Вони (українці — ред.) бачать спосіб, як змінити динаміку цього року, у найближчі кілька місяців. Я вважаю, що це важливо. Ми маємо допомагати їм настільки, наскільки можемо. Вони показали, що можуть чинити опір, — сказав прем’єр.
Вони (українці — ред.) бачать спосіб, як змінити динаміку цього року, у найближчі кілька місяців. Я вважаю, що це важливо. Ми маємо допомагати їм настільки, наскільки можемо. Вони показали, що можуть чинити опір, — сказав прем’єр.
За його словами, героїчні українські війська повинні отримати максимальну користь від того, що західні партнери можуть їм надати. І тоді Україна зможе відтіснити росіян принаймні на позиції до 24 лютого.
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Допис, поширений Boris Johnson (@borisjohnsonuk)
Нещодавно Велика сімка також зібралась на триденну конференцію. Російська агресія проти України та пошук методів допомоги Україні стали пріоритетною темою для обговорення лідерів країн. Дізнайся, що ухвалили на саміті G7.
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