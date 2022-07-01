Прес-конференція Бориса Джонсона: яка зброя може змінити хід війни в Україні найближчими місяцями

29 червня в Мадриді пройшов саміт країн НАТО. На ньому затвердили нову стратегічну концепцію Альянсу на наступне десятиліття, а також черговий пакет допомоги Україні.

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон розповів на прес-конференції, навіщо вдруге приїжджав до України та яка зброя, на його думку, може змінити хід війни найближчими місяцями.

Причина, через яку я приїхав в Україну задовго до цього саміту, полягала в тому, що я хотів отримати реальне уявлення про те, яка позиція президента Зеленського та його адміністрації і як вони оцінюють те, що відбувається.

Так пояснив посадовець свій другий візит до України. Він також зазначив, що “найцікавішим нещодавнім розвитком подій” є реактивні системи залпового вогню, які мають бути відправлені до України.

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Адже українські війська виявилися дуже гнучкими у їхньому використанні й продемонстрували свою дивовижну здатність давати відсіч ворогам.

Вони (українці — ред.) бачать спосіб, як змінити динаміку цього року, у найближчі кілька місяців. Я вважаю, що це важливо. Ми маємо допомагати їм настільки, наскільки можемо. Вони показали, що можуть чинити опір, — сказав прем’єр.

За його словами, героїчні українські війська повинні отримати максимальну користь від того, що західні партнери можуть їм надати. І тоді Україна зможе відтіснити росіян принаймні на позиції до 24 лютого.

Нещодавно Велика сімка також зібралась на триденну конференцію. Російська агресія проти України та пошук методів допомоги Україні стали пріоритетною темою для обговорення лідерів країн. Дізнайся, що ухвалили на саміті G7.

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