Світ

Борис Джонсон знову у Києві — результати зустрічі прем’єра Великої Британії та президента України

Артем Храмцов, відеоредактор Вікна-Новини 17 Червня 2022, 19:30

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