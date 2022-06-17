Борис Джонсон знову у Києві — результати зустрічі прем’єра Великої Британії та президента України

Сьогодні Володимир Зеленський, команда Офісу Президента та уряду обговорили з прем’єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном постачання важкої зброї та систем ППО, економічну підтримку України, посилення санкційного тиску на Росію, а також гарантії безпеки.

Це вже другий візит Бориса Джонсона до Києва з початку повномасштабного вторгнення Росії на нашу землю.

Головне із виступу Джонсона під час зустрічі із Володимиром Зеленським:

– Дуже приємно бути у Києві знову й бачити як повертається життя до кафе, до ресторанів. Значно більш активно, ніж декілька тижнів тому.

Є всі ознаки й докази, що самі війська Путіна знаходяться під значним тиском, вони так само зазнають тяжких втрат та колосально витрачають своє озброєння. За 114 днів атакування України вони досі не досягли тих цілей, які вони визначали у перші тижні.

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Ми з вами! Ми будемо працювати над інтенсифікацією санкцій проти путінського режиму. Ми будемо далі посилювати дипломатичну коаліцію у всьому світі на підтримку України. Я абсолютно розумію і необхідність продовження фінансової підтримки України, звільнити експорт зернових. Зерно також є заручником Путіна, який намагається не дати їжі світу, — сказав Борис Джонсон.

Наші переговори з Борисом Джонсоном сьогодні, як і завжди, були максимально щирими та предметними. Говорили про необхідність збільшення постачання важкої зброї та систем протиповітряної оборони, економічну допомогу, санкційний тиск на агресора, гарантії безпеки для нашої держави, — заявив Володимир Зеленський.

Готуємося до відбудови України після нашої перемоги. Сумнівів, що ми її здобудемо, у нас немає.

Нагадаємо, що раніше ми розповідали про результати зустрічі міністрів оборони у Брюсселі.