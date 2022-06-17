Борис Джонсон снова в Киеве — результаты встречи премьера Британии и президента Украины

Сегодня Владимир Зеленский, команда Офиса Президента и правительства обсудили с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном поставку тяжелого оружия и систем ПВО, экономическую поддержку Украины, усиление санкционного давления на Россию, а также гарантии безопасности.

Результаты встречи Бориса Джонсона и Владимира Зеленского:

Это уже второй визит Бориса Джонсона в Киев с начала полномасштабного вторжения России на нашу землю. Главное из выступления Джонсона во время встречи с Владимиром Зеленским:

— Очень приятно быть в Киеве снова и видеть, как возвращается жизнь в кафе, в рестораны. Значительно активнее, чем несколько недель назад.

Есть все признаки и доказательства, что сами войска Путина находятся под значительным давлением, они также несут тяжелые потери и колоссально тратят свое вооружение. За 114 дней атаки — они до сих пор не достигли целей, которые они определяли в первые недели.

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Мы с вами! Мы будем работать над интенсификацией санкций против путинского режима. Мы будем дальше усиливать дипломатическую коалицию во всем мире в поддержку Украины. Я совершенно понимаю и необходимость продолжения финансовой поддержки Украины, освободить экспорт зерновых. Зерно также является заложником Путина, пытающегося не дать пищи миру, — сказал Борис Джонсон.

Наши переговоры с Борисом Джонсоном сегодня, как всегда, были максимально искренними и предметными. Говорили о необходимости увеличения поставок тяжелого оружия и систем противовоздушной обороны, экономической помощи, санкционном давлении на агрессора, гарантиях безопасности для нашего государства, — заявил Владимир Зеленский.

Готовимся к восстановлению Украины после нашей победы. Сомнений, что мы ее получим, у нас нет.

Напомним, ранее мы рассказывали о результатах встречи министров обороны в Брюсселе.