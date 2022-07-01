Мир

Пресс-конференция Бориса Джонсона: какое оружие может изменить ход войны в Украине в ближайшие месяцы

Елена Яковлева, редактор сайта 01 июля 2022, 11:00

Больше видео
Результати саміту НАТО в Мадриді 29.06.2022
Россия — самая большая угроза НАТО! Новый пакет помощи Украине и результаты саммита Альянса
Що таке нацизм і як росіяни маніпулюють з націоналізмом
Что такое нацизм и как россияне манипулируют с национализмом
0:06:20
Коли чекати на занепад російської економіки
Санкционное давление на Россию продолжается: когда ждать экономический упадок страны-агрессора
Результати екстреної зустрічі Радбезу ООН у зв'язку з ракетним ударом по Кременчуку
Путь России — трибунал и признание государством-террористом. Как прошло экстренное заседание Совбеза ООН
Смотреть больше

Последние видео
0:02:59
Суд над россиянами

И такова судьба каждого из них: оккупант на скамье подсудимых! В Чернигове судят российского военного
0:02:52
Як живуть пифронтові села
Живут одним днем и готовятся к сбору урожая — рассказы бесстрашных украинцев из прифронтовых сел
0:02:57
Туризм в Україні під час війни - бази
На пляжах людей мало, жилье никто не бронирует — как работают базы отдыха на Шацких озерах
Сергіївка фото
Сергеевка Одесской области ночью пострадала от мощных ракетных ударов, много погибших — все подробности
0:01:19
Борис Джонсон про допомогу Україні 29.06.2022
Пресс-конференция Бориса Джонсона: какое оружие может изменить ход войны в Украине в ближайшие месяцы
воєнний стан в Україні
Военное положение в Украине. Объясняем, до какого числа и что нужно знать
Визовый режим с Россией
Нечего шастать! Украина вводит визовый режим для граждан РФ
0:03:35
Безпека в ТРЦ
Прятаться или нет? Какой урок подала нам трагедия в Кременчуге и какие укрытия предлагают ТЦ сейчас
Карта бойових дій в Україні 1 липня
Актуальная карта боевых действий в Украине и опасные направления на 1 июля
0:03:13
Перехоплені розмови російських військових від СБУ
Стреляют в упор из пушек и переезжают тела танками — ужасные признания оккупантов в перехваченных разговорах
Больше видео
Сергіївка фото
Читать дальше
Сергеевка Одесской области ночью пострадала от мощных ракетных ударов, много погибших — все подробности
воєнний стан в Україні
Читать дальше
Военное положение в Украине. Объясняем, до какого числа и что нужно знать

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь