Пресс-конференция Бориса Джонсона: какое оружие может изменить ход войны в Украине в ближайшие месяцы

29 июня в Мадриде прошел саммит стран НАТО. Он утвердил новую стратегическую концепцию Альянса на следующее десятилетие, а также очередной пакет помощи Украине.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассказал на пресс-конференции, зачем во второй раз приезжал в Украину и какое оружие, по его мнению, может изменить ход войны в ближайшие месяцы.

Причина, по которой я приехал в Украину задолго до этого саммита, заключалась в том, что я хотел получить реальное представление о том, какая позиция президента Зеленского и его администрации и как они оценивают происходящее.

Так объяснил чиновник свой второй визит в Украину. Он также отметил, что “самым интересным недавним развитием событий” являются реактивные системы залпового огня, которые должны быть отправлены в Украину.

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Ведь украинские войска оказались очень гибкими в их использовании и продемонстрировали удивительную способность давать отпор врагам.

Они (украинцы — ред.) видят способ, как изменить динамику этого года в ближайшие несколько месяцев. Я считаю, что это важно. Мы должны помогать им настолько, насколько можем. Они показали, что могут сопротивляться, — сказал премьер.

По его словам, героические украинские войска должны извлечь максимальную пользу от того, что западные партнеры могут им дать. И тогда Украина сможет оттеснить россиян, по крайней мере, на позиции до 24 февраля.

Недавно Большая семерка также собралась на трехдневную конференцию. Российская агрессия против Украины и поиск методов помощи нам стали приоритетной темой обсуждения лидеров стран. Узнай, что приняли на саммите G7.

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