Зеленский и Трамп встретились на саммите НАТО: что обсудили лидеры государств

На полях саммита НАТО в Гааге президент Владимир Зеленский встретился с Дональдом Трампом. В частности, во время разговора он отметил, что вместо тел украинских военных Россия отдавала тела своих бойцов, некоторые даже с паспортами. Об этом сообщает онлайн-представительство главы государства.

Встреча Зеленского и Трампа: о чем говорили

Владимир Зеленский отметил лидерство Дональда Трампа в попытках завершить войну в Украине и привести к справедливому и устойчивому миру.

Президент заверил, что Украина поддерживает позицию США по прекращению огня. Однако он добавил, что Россия продолжает агрессию и не делает никаких шагов в этом направлении.

Также лидеры обсудили два раунда переговоров с российскими представителями в Стамбуле, после которого прошли несколько раундов обменов и возвращения тел погибших. Зеленский акцентировал, что Россия передала также тела своих военных вместо украинских.

Россия передала нам трупы своих же погибших. Сейчас в Киеве проводят экспертизы, чтобы найти их родных, — сказал он.

Президент Украины рассказал о ситуации на фронте и увеличении количества ударов по гражданской инфраструктуре. В связи с этим обсудили шаги для усиления армии оружием и защиты жизни гражданских.

Трамп и Зеленский договорились продолжить диалог по ПВО с привлечением европейских партнеров. Кроме того, они говорили о сотрудничестве по совместному производству оружия и средств РЭБ.

Относительно ситуации в Иране, Зеленский отметил, что ограничение возможностей Ирана сотрудничать с другими режимами способствует не только безопасности на Ближнем Востоке, но и влияет на достижение мира для Украины.

Что говорил Трамп на саммите НАТО

Трамп со своей стороны отметил, что у него была “хорошая встреча с Зеленским и хорошие встречи со многими другими лидерами”. Он выразил надежду, что будет хорошая встреча и с Путиным.

— Владимир Путин оказался сложнее. У меня есть проблемы с Зеленским… И эта война оказалась сложнее других, — цитирует его BBC.

Он признал, что обещание завершить войну в Украине за 24 часа было скорее “сарказмом”. И ответил на вопрос, говорил ли об условиях прекращения огня с Зеленским.

Я просто хотел знать, как у него дела. Он был очень мил. Из встречи я вынес, что Зеленский хочет, чтобы эта война кончилась.

На итоговой конференции он упомянул о “семи тысячах молодых солдат — украинских и российских — погибших в Украине только на прошлой неделе”. Также отметил об атаках РФ на Киев и другие города.

Он не сказал ясно, кто именно несет ответственность за обстрелы украинских городов. Однако высказал мнение, что возможно, у Путина есть территориальные амбиции за пределами Украины. Так он ответил на вопрос о том, считает ли главу Кремля врагом и человеком, имеющим такие амбиции.

Обещания о помощи для Украины деньгами или оружием в Гааге тоже не звучали.

— Посмотрим, что произойдет. Послушайте, президент Путин действительно должен завершить эту войну. Люди умирают, — так он ответил на вопрос, присоединятся ли США к Европе и Канаде в финансировании оружия для Украины.

Напомним, Зеленский и раньше заявлял, что россияне возвращают трупы своих военных под видом украинских.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.