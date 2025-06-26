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Зеленский и Трамп встретились на саммите НАТО: что обсудили лидеры государств

Ирина Танасийчук, журналист сайта 26 июня 2025, 08:45
зеленский трамп
Фото Getty Images

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