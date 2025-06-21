Во время обмена тел погибших военных Россия возвращает своих же военнослужащих и наемников. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время общения с журналистами, передают Вікна-новини.

Подробнее об этих циничных фактах – в материале.

Как Украине возвращают тела российских военных

Репатриация тел погибших военных, которая активизировалась между Украиной и Россией – это сложный процесс, особенно по вопросам идентификации переданных тел, заявил Зеленский.

Одна из проблем при возвращении тел — россияне могут врать и даже возвращать своих же военных.

— Уже зафиксировано во время репатриаций, что тела 20 человек, переданных нам как наши погибшие военные, это русские.

Есть наемник израильский, воевавший на их стороне. Гражданин Израиля. С израильскими документами, — заявил Зеленский.

При этом он подчеркнул: Россия утверждает, что переданные тела принадлежат исключительно украинским военным.

Это ложь, уже зафиксированная. Они подбрасывали нам трупы своих граждан.

— Таково отношение к войне, к своим военным. И это уже задокументировано. Иногда эти тела даже с русскими паспортами.

Президент отметил, что подобные случаи говорят о том, что Россия не в состоянии проверить, какие тела отправляет в Украину из-за большого количества этих тел. На идентификацию нужно время, много времени.

— Мы, безусловно, хотим вернуть всех наших воинов. И тела наших героев. Но мы точно не хотим возвращать русских просто для количества, — подчеркнул Зеленский.

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Российская сторона продолжает отрицать факты возвращения тел военнослужащих РФ и утверждать, что “быть такого не может”. Украина фиксирует эти случаи. Как отметил президент, они неоднократны.

Что с переданными телами россиян? Нужно отдавать им обратно, – говорит президент.

Официальный Киев считает, что россияне намеренно передают тела собственных граждан, чтобы создать картинку огромного количества тел украинских военных.

Главное фото: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными/Telegram

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