Для тебя Война в Украине

Они подбрасывали нам трупы россиян! Зеленский про обмен телами с Россией

Мария Беляева, главный редактор сайта 21 июня 2025, 15:01
возвращают тела россиян

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