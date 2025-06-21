Во время обмена тел погибших военных Россия возвращает своих же военнослужащих и наемников. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время общения с журналистами, передают Вікна-новини. Подробнее об этих циничных фактах – в материале. Как Украине возвращают тела российских военных Репатриация тел погибших военных, которая активизировалась между Украиной и Россией – это сложный процесс, особенно по вопросам идентификации переданных тел, заявил Зеленский.Одна из проблем при возвращении тел — россияне могут врать и даже возвращать своих же военных. — Уже зафиксировано во время репатриаций, что тела 20 человек, переданных нам как наши погибшие военные, это русские. Есть наемник израильский, воевавший на их стороне. Гражданин Израиля. С израильскими документами, — заявил Зеленский. При этом он подчеркнул: Россия утверждает, что переданные тела принадлежат исключительно украинским военным. Это ложь, уже зафиксированная. Они подбрасывали нам трупы своих граждан. — Таково отношение к войне, к своим военным. И это уже задокументировано. Иногда эти тела даже с русскими паспортами. Президент отметил, что подобные случаи говорят о том, что Россия не в состоянии проверить, какие тела отправляет в Украину из-за большого количества этих тел. На идентификацию нужно время, много времени. — Мы, безусловно, хотим вернуть всех наших воинов. И тела наших героев. Но мы точно не хотим возвращать русских просто для количества, — подчеркнул Зеленский. Читать по теме Более 6000 тел… Украина завершила репатриацию после Стамбула В Украину вернули тела погибших. Российская сторона продолжает отрицать факты возвращения тел военнослужащих РФ и утверждать, что “быть такого не может”. Украина фиксирует эти случаи. Как отметил президент, они неоднократны. Что с переданными телами россиян? Нужно отдавать им обратно, – говорит президент. Официальный Киев считает, что россияне намеренно передают тела собственных граждан, чтобы создать картинку огромного количества тел украинских военных. Главное фото: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными/Telegram А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: война в Украине, Владимир Зеленский, российские военные, Россия Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter