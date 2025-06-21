Під час обмінів тіл загиблих військових Росія повертає своїх же військовослужбовців та найманців. Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами, передають Вікна-новини. Докладніше про ці ганебні факти — у матеріалі. Як Україні повертають тіла російських військових Репатріація тіл полеглих військових, яка активізувалася між Україною та Росією – це складний процес, особливо щодо ідентифікації переданих тіл, заявив Зеленський.Одна з проблем — росіяни можуть брехати і навіть повертати власних військових. — Вже зафіксовано під час репатріацій, що тіла 20 людей, переданих нам як наші загиблі військові, це “руські”. Є найманець ізраїльський, який воював на їхньому боці. Громадянин Ізраїля. З ізраїльськими документами, — заявив Зеленський. При цьому, він наголосив: Росія стверджує, що передані тіла належать виключно українським військовим. Це брехня, вже зафіксована. Вони підкидали нам трупи своїх громадян. Читати на тему Понад 6000 тіл…Україна завершила репатріацію після Стамбулу В Україну повернули тіла загиблих. — Таке ставлення до війни, до своїх військових. І це вже задокументовано. Іноді ці тіла навіть з російськими паспортами. Президент зауважив: подібні випадки свідчать, що Росія не в змозі перевірити, які тіла відправляє в Україну через велику кількість цих тіл. На ідентифікацію потрібен час, чимало часу. Ми безумовно хочемо повернути всіх наших воїнів. І тіла наших героїв. Але ми точно не хочемо повертати “рускіх” просто для кількості, — підкреслив Зеленський. Російська сторона продовжує заперечувати факти повернення тіл військовослужбовців РФ і стверджувати, що “бути такого не може”. Україна фіксує ці випадки. Як наголосив президент, вони неодноразові. — Що з переданими тілами росіян? Треба віддавати їм назад, — каже президент. Офіційний Київ вважає, що росіяни зумисно передають тіла власних громадян, щоб створити картинку, як багато у них тіл українських військових. Головне фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими/Telegram Про ідентифікацію тіл полеглих воїнів і чому це не завжди просто — дізнайся більше у нашому іншому матеріалі. А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе. Теги: війна в Україні, Володимир Зеленський, російські військові, Росія Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter