Для тебе Війна в Україні

Вони підкидали нам трупи росіян! Зеленський про обмін тілами з Росією

Марія Бєляєва, головна редакторка сайту 21 Червня 2025, 15:01
повертають тіла росіян

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