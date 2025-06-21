Під час обмінів тіл загиблих військових Росія повертає своїх же військовослужбовців та найманців. Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами, передають Вікна-новини.

Докладніше про ці ганебні факти — у матеріалі.

Як Україні повертають тіла російських військових

Репатріація тіл полеглих військових, яка активізувалася між Україною та Росією – це складний процес, особливо щодо ідентифікації переданих тіл, заявив Зеленський.

Одна з проблем — росіяни можуть брехати і навіть повертати власних військових.

— Вже зафіксовано під час репатріацій, що тіла 20 людей, переданих нам як наші загиблі військові, це “руські”.

Є найманець ізраїльський, який воював на їхньому боці. Громадянин Ізраїля. З ізраїльськими документами, — заявив Зеленський.

При цьому, він наголосив: Росія стверджує, що передані тіла належать виключно українським військовим.

Це брехня, вже зафіксована. Вони підкидали нам трупи своїх громадян.

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— Таке ставлення до війни, до своїх військових. І це вже задокументовано. Іноді ці тіла навіть з російськими паспортами.

Президент зауважив: подібні випадки свідчать, що Росія не в змозі перевірити, які тіла відправляє в Україну через велику кількість цих тіл. На ідентифікацію потрібен час, чимало часу.

Ми безумовно хочемо повернути всіх наших воїнів. І тіла наших героїв. Але ми точно не хочемо повертати “рускіх” просто для кількості, — підкреслив Зеленський.

Російська сторона продовжує заперечувати факти повернення тіл військовослужбовців РФ і стверджувати, що “бути такого не може”. Україна фіксує ці випадки. Як наголосив президент, вони неодноразові.

— Що з переданими тілами росіян? Треба віддавати їм назад, — каже президент.

Офіційний Київ вважає, що росіяни зумисно передають тіла власних громадян, щоб створити картинку, як багато у них тіл українських військових.

Головне фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими/Telegram

Про ідентифікацію тіл полеглих воїнів і чому це не завжди просто — дізнайся більше у нашому іншому матеріалі.

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