Понад 6000 тіл…Україна завершила репатріацію після Стамбулу

Черговий обмін тілами полеглих за Україну. 16 червня 2025 року відбувся ще один етап повернення додому загиблих українців.

Про це повідомили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими. Детальніше — далі у матеріалі.

В Україну повернули тіла загиблих: що відомо

За повідомленням Коордштабу, в Україну повернули ще 1245 тіл загиблих. Сьогодні репатріаційна частина Стамбульських домовленостей завершена.

Отож Україна отримала 6057 тіл в межах Стамбульських домовленостей.

Слідчі спільно з експертними установами МВС проведуть всі необхідні експертизи та проведуть ідентифікацію репатрійованих тіл, які, за твердженнями російської сторони, є полеглими українцями.

До повернення долучилися всі необхідні установи та органи, а також Червоний Хрест.

— Окрема подяка особовому складу Центрального управління ЦВС ГШ ЗСУ та Обʼєднаного центру забезпечення заходів ЦВС Збройних Сил України, який здійснює перевезення репатрійованих до визначених державних спеціалізованих установ, організовує передачу загиблих представникам правоохоронних органів в системі МВС та судово-медичної експертизи в системі МОЗ, — повідомили у штабі.

Раніше ми розповідали тобі, як ідентифікують тіла загиблих захисників та чому цей процес може тривати роки.

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