В рамках домовленостей між Україною та Росією триває обмін тілами загиблих. Наразі відомо, що Україна завершила етап репатріації загиблих оборонців залізничним транспортом.

Що відомо про повернення тіл українців та як надалі передаватимуть загиблих до України, розповідаємо далі у матеріалі.

Повернення тіл загиблих

Завдяки обмінам вдалося повернути у кілька етапів 1200, 1200, 1212 тіл українських громадян, зокрема військових.

За повідомленням СБУ, 15 червня завершився етап репатріаційних заходів, який відбувався за допомогою залізниці. Саме поїзди допомогли швидко доставити тіла загиблих героїв до установ у різних регіонах. Надалі там відбуваються ідентифікація та інші заходи.

Наступні етапи відбуватимуться з допомогою автотранспорту. Це передбачено домовленостями, яких досягли у Стамбулі.

Репатріація тіл відбувалася на найвищому рівні з дотриманням усіх міжнародних практик та шаною до загиблих воїнів.

До обмінів долучилися співробітники Об’єднаного центру з координації пошуку та звільнення військовополонених при СБУ, центрального управління ЦВС Збройних Сил України, МВС, Офісу Уповноваженого з прав людини, Міноборони, ГУР МОУ, Секретаріату Уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти, ДСНС, ДПСУ, інших структур Сектору безпеки та оборони України, а також завдяки Правлінню Укрзалізниці та фахівцям Південно-західної залізниці.

Повернення тіл військових: фото

Україна завершила повертати тіла залізницею — що буде далі / 4 Фотографії

Нещодавно також відбувся обмін військовополоненими, яких Росія утримувала з 2022 року. Детальніше про це, читай за посиланням.

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