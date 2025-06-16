Для тебе Війна в Україні

Україна завершила повертати тіла залізницею — що буде далі

Вікторія Мельник, журналістка сайту 16 Червня 2025, 13:00
обмін тілами
Фото Служба Безпеки України

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