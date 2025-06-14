Великий обмін триває: з російського полону звільнили тяжкопоранених, важкохворих та молодих військових.

Україна здійснила черговий етап великого обміну полоненими. Цього разу додому повернулися українські захисники, які перебували в полоні з важкими пораненнями або серйозними проблемами зі здоров’ям. Обмін відбувся відповідно до домовленостей у Стамбулі та за координацією Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими на виконання доручення Президента України.

Сьогодні серед хлопців, які повернулись в Україну, багато тих, хто був у полоні ще з 2022 року. Воїни Збройних Сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби та Державної спеціальної служби транспорту, — зазначив президент України Володимир Зеленський.

Четвертий обмін за тиждень: вдома ті, хто вижив у російському полоні з 2022-го / 9 Фотографій

Серед звільнених — військовослужбовці Збройних Сил України, зокрема представники Десантно-штурмових військ, Військово-морських сил, Сил територіальної оборони, Державної прикордонної служби, Нацгвардії та Державної спеціальної служби транспорту.

Читати на тему Обмін: Україна повернула з полону важкохворих і тих, кого вважали зниклими безвісти Україна здійснила черговий обмін полоненими, в результаті якого додому повернулися тяжкопоранені військові, серед яких – захисники Маріуполя.

Більшість цих воїнів потрапили в полон ще у 2022 році, зокрема під час оборони Маріуполя. Значну частину звільнених складають офіцери, а також молоді військові віком до 25 років.

Повернуті захисники брали участь у боях на різних напрямках — Донецькому, Запорізькому, Луганському, Херсонському, Харківському, Сумському та навіть Курському.

Четвертий обмін за тиждень: вдома ті, хто вижив у російському полоні з 2022-го / 6 Фотографій

Після повернення додому звільнені пройдуть повне медичне обстеження, курс фізичної та психологічної реабілітації. Держава забезпечить їм виплати за весь період перебування в полоні.

Координаційний штаб продовжує активну роботу над поверненням усіх українських військовополонених. Найближчим часом планується наступний етап звільнення.

Раніше ми розповідали історію Чеха, якого катували й лякали “сироватками правди”, а він сам звільнив себе з полону.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.