Серця мільйонів українців наповнені радістю та полегшенням: у рамках 66-го обміну полоненими з Росією, додому повернулася чергова група наших воїнів.

Цей довгоочікуваний момент став можливим завдяки домовленостям, досягнутим під час другого раунду переговорів у Стамбулі.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що серед звільнених — нацгвардійці та прикордонники, які потребують негайного лікування та реабілітації.

Обмін полоненими 12 червня — фото захисників

Сьогоднішній етап великого обміну дозволив повернути з російської неволі групу українських захисників з категорії важкопоранені та тяжкохворі.

Цей обмін був здійснений Координаційним штабом з питань поводження з військовополоненими за дорученням президента України.

На рідну землю повернулися військовослужбовці різних підрозділів Збройних Сил України, зокрема:

Десантно-штурмових військ (ДШВ)

Військово-Морських Сил

Повітряних Сил

Сил Територіальної оборони (ТрО)

Служби безпеки України (СБУ)

Державної прикордонної служби

Національної гвардії України

Серед звільнених сьогодні є захисники Маріуполя, які перебували в полоні понад три роки.

Усі визволені оборонці — чоловіки, представники рядового та сержантського складу.

Обмін: Україна повернула з полону важкохворих і тих, кого вважали зниклими безвісти / 12 Фотографій

Читати на тему Обмін полоненими 10 червня: додому повертається молодь і важкопоранені захисники Подробиці обміну та хто повернувся додому — в матеріалі.

Особливо зворушливо, що частину цих українських воїнів раніше вважали зниклими безвісти, що дарує нову надію їхнім родинам.

Вік звільнених воїнів коливається від 22 до 59 років.

Загалом, додому повертаються українці, які воювали на Донецькому, Херсонському, Харківському, Запорізькому та Луганському напрямках.

Шлях до відновлення

Кожен звільнений захисник пройде необхідний медичний огляд.

Їм буде надана повна допомога з фізичної та психологічної реабілітації, а також всі належні виплати за весь час, проведений у неволі.

Це важливий крок для їхнього повного відновлення та повернення до повноцінного життя.

Сьогоднішній обмін є частиною великих домовленостей, досягнутих у Стамбулі, що передбачають повернення військовослужбовців віком до 25 років, а також важкопоранених та тяжкохворих.

Обмін: Україна повернула з полону важкохворих і тих, кого вважали зниклими безвісти / 8 Фотографій

Деталі Стамбульських домовленостей

Під час переговорів у Стамбулі 2 червня представники України та Росії досягли важливих домовленостей щодо обміну полоненими у форматі 1000 на 1000.

Додатково сторони домовилися обміняти ще 200 на 200 військовополонених.

Це був би вже другий обмін такого масштабного формату між країнами.

Окрім того, досягнуто згоди щодо репатріації 6 000 тіл загиблих військових з кожної сторони.

Процес повернення наших військових — це результат наполегливої роботи державних органів України, що входять до складу Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

Цей процес триває за дорученням президента України.

Важливо зазначити, що на всіх обмінах, включно з цим, були присутні працівники Офісу Омбудсмана.

Їхня мета — контролювати дотримання норм Женевської конвенції про поводження з військовополоненими.

Звільнені з полону мають низку прав, і в разі їх порушення можуть звертатися до цієї інституції.

Звертаємося до родин, які чекають своїх рідних: не втрачайте віри! Україна працює далі, аби повернути всіх наших додому! — повідомив Омбудсман Дмитро Лубінець.

Раніше ми розповідали, чому обмінів стало більше.

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