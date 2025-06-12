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Обмін: Україна повернула з полону важкохворих і тих, кого вважали зниклими безвісти

Марія Дзюба, редакторка сайту 12 Червня 2025, 14:50
Обмін: Україна повернула з полону важкохворих і тих, кого вважали зниклими безвісти

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