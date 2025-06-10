10 червня 2025 року відбувся обмін полоненими. Додому повернулися молоді та важкопоранені українські захисники. Про обмін повідомив президент України Володимир Зеленський. Що відомо про захисників, які повернулися додому, та перші фото — дивися в матеріалі.

Обмін полоненими 10 червня — фото захисників

Сьогодні, 10 червня, пройшов перший етап обміну військовополоненими між Україною та РФ. На рідну землю повернулися захисники до 25 років, а також важкопоранені бійці.

Продовжуємо повернення наших людей, про яке домовились у Стамбулі. Сьогодні – перший етап повернення з російського полону наших важкопоранених і поранених воїнів.

Усі захисники, що сьогодні повернулися додому, потребують негайної медичної допомоги.

Зеленський повідомив, що повернулися військові з різних формувань: Збройних Сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби України, Державної спеціальної служби транспорту.

Обміни мають продовжуватись. Робимо все, щоб знайти та повернути кожного й кожну, хто в полоні. Вдячний усім, хто допомагає.

Обмін полоненими 10 червня: додому повертається молодь і важкопоранені захисники / 10 Фотографій

У КШППВ додали, що серед визволених є ті, хто пробув у полоні понад три роки, оборонці Маріуполя. Звільнити вдалося також офіцерів.

Обмін полоненими 10 червня: додому повертається молодь і важкопоранені захисники / 10 Фотографій

Усі бійці мають важкі поранення: ампутації, проблеми із зором, абсцеси, інфекції, травми, осколкові поранення тощо.

У частини визволених діагностований гепатит та туберкульоз.

Бійців доправлять до медичних центрів для негайного лікування. Визволеним виплатять допомогу, відновлять документи.

Обмін триває, остаточну кількість бійців повідомлять згодом.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Дмитро Лубінець (@dmytro_lubinets)

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Дмитро Лубінець (@dmytro_lubinets)

Україна не забула! Згадала за нас! Визволила! Слава Україні! Хочу обійняти свою сестру, доньку, онучок!

Омбудсман Дмитро Лубінець повідомив, що в одного із повернутих додому бійців, сьогодні День народження.

Раніше ми розповідали, чому обмінів стало більше.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.