Для тебе Війна в Україні

Обмін полоненими 10 червня: додому повертається молодь і важкопоранені захисники

Анастасія Грубрина, журналістка сайту 10 Червня 2025, 17:58
Обмін полоненими 10 червня

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь