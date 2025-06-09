Президент Володимир Зеленський повідомив про черговий обмін полоненими, що відбувся сьогодні, 9 червня.

— Українці повертаються додому з російського полону. Сьогодні розпочався обмін, який триватиме в декілька етапів ще найближчими днями, — зазначив глава держави.

Обмін полоненими між Україною та РФ: кого повернули 9 червня

Серед категорій тих, кого повернули сьогодні, поранені та важкопоранені, а також бійці, молодші 25 років.

Зеленський додав, що процес доволі складний, багато чутливих деталей, а переговори щодо обміну тривають фактично щодня.

— Розраховуємо, що будуть повністю реалізовані домовленості щодо гуманітарних питань, досягнуті в межах зустрічі в Стамбулі. Робимо максимум, щоб повернути всіх. Працюємо для цього на всіх рівнях.

Він подякував всім причетних до повернення і наголосив, що потрібно повернути додому кожного військового.

Обмін “всіх на всіх”: додому повернулися тяжкопоранені і бійці молодше 25 років / 10 Фотографій

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими повідомив, що обмін відбувся в рамках домовленостей у Стамбулі.

— Додому повертається перша група звільнених військовослужбовців віком до 25 років.

66-й обмін полоненими триває. З міркувань безпеки операції остаточні цифри звільнених будуть оприлюднені після завершення обмінного процесу, — попередили в штабі.

Це результат роботи президента, переговорної команди та Координаційного штабу.

Серед звільнених сьогодні — представники Військово-Морських Сил, Сухопутних військ, Сил ТрО, Повітряних Сил, Десантно-штурмових військ, Прикордонної служби, Нацгвардії та Державної спеціальної служби транспорту.

Усі визволені — представники рядового та сержантського складу. Також повернулися додому захисники Маріуполя, що провели у полоні понад три роки.

Це лише перша частина масштабного обміну, який триватиме в межах досягнутих домовленостей. Він стосується окремих категорій військовополонених, зокрема віком до 25 років, важкопоранених та тяжкохворих бранців.

Офіс омбудсмана з прав людини показав відео з першими емоціями звільнених захисників.

Раніше президент пояснив, чому обмінів полоненими стало більше.

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