Президент Володимир Зеленський повідомив про черговий обмін полоненими, що відбувся сьогодні, 9 червня. — Українці повертаються додому з російського полону. Сьогодні розпочався обмін, який триватиме в декілька етапів ще найближчими днями, — зазначив глава держави. Обмін полоненими між Україною та РФ: кого повернули 9 червня Серед категорій тих, кого повернули сьогодні, поранені та важкопоранені, а також бійці, молодші 25 років.Зеленський додав, що процес доволі складний, багато чутливих деталей, а переговори щодо обміну тривають фактично щодня. — Розраховуємо, що будуть повністю реалізовані домовленості щодо гуманітарних питань, досягнуті в межах зустрічі в Стамбулі. Робимо максимум, щоб повернути всіх. Працюємо для цього на всіх рівнях. Він подякував всім причетних до повернення і наголосив, що потрібно повернути додому кожного військового. Обмін “всіх на всіх”: додому повернулися тяжкопоранені і бійці молодше 25 років / 10 Фотографій Читати на тему Великий обмін 1000 на 1000 завершено: додому повернулися ще 303 Захисники Втомлені, щасливі, живі: українські захисники, які пройшли важкі випробування в полоні нарешті вдома! Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими повідомив, що обмін відбувся в рамках домовленостей у Стамбулі. — Додому повертається перша група звільнених військовослужбовців віком до 25 років. 66-й обмін полоненими триває. З міркувань безпеки операції остаточні цифри звільнених будуть оприлюднені після завершення обмінного процесу, — попередили в штабі. Це результат роботи президента, переговорної команди та Координаційного штабу. Серед звільнених сьогодні — представники Військово-Морських Сил, Сухопутних військ, Сил ТрО, Повітряних Сил, Десантно-штурмових військ, Прикордонної служби, Нацгвардії та Державної спеціальної служби транспорту. Усі визволені — представники рядового та сержантського складу. Також повернулися додому захисники Маріуполя, що провели у полоні понад три роки. Це лише перша частина масштабного обміну, який триватиме в межах досягнутих домовленостей. Він стосується окремих категорій військовополонених, зокрема віком до 25 років, важкопоранених та тяжкохворих бранців. Офіс омбудсмана з прав людини показав відео з першими емоціями звільнених захисників. Раніше президент пояснив, чому обмінів полоненими стало більше. А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе. Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter