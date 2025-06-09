Президент Владимир Зеленский сообщил об состоявшемся сегодня, 9 июня, очередном обмене пленными. — Украинцы возвращаются домой из российского плена. Сегодня начался обмен, который будет продолжаться в несколько этапов в ближайшие дни, — отметил глава государства. Обмен пленными между Украиной и РФ: кого вернули 9 июня Среди категорий тех, кого вернули сегодня, раненые и тяжелораненые, а также бойцы младше 25 лет.Зеленский добавил, что процесс достаточно сложен, много чувствительных деталей, а переговоры по обмену продолжаются фактически каждый день. — Рассчитываем, что будут полностью реализованы договоренности по гуманитарным вопросам, достигнутые в рамках встречи в Стамбуле. Делаем максимум, чтобы вернуть всех. Работаем для этого на всех уровнях. Он поблагодарил всех причастных к возвращению и подчеркнул, что нужно вернуть домой каждого военного. Обмен “всех на всех”: домой вернулись тяжелораненые и бойцы младше 25 лет / 10 Фотографий Читать по теме Масштабный обмен 1000 на 1000 завершен: домой вернулись еще 303 Защитники Уставшие, счастливые, живые: украинские защитники, прошедшие тяжелые испытания в плену, дома! Координационный штаб по обращению с военнопленными сообщил, что обмен состоялся в рамках договоренностей в Стамбуле. — Домой возвращается первая группа освобожденных военнослужащих младше 25 лет. 66-й обмен пленными продолжается. По соображениям безопасности, операции окончательные цифры освобожденных будут обнародованы после завершения обменного процесса, — предупредили в штабе. Это результат работы президента, переговорной команды и Координационного штаба. Среди уволенных сегодня представители Военно-Морских Сил, Сухопутных войск, Сил ТрО, Воздушных Сил, Десантно-штурмовых войск, Пограничной службы, Нацгвардии и Государственной специальной службы транспорта. Все освобождены представители рядового и сержантского состава. Также вернулись домой защитники Мариуполя, которые провели в плену более трех лет. Это только первая часть масштабного обмена, который продлится в пределах достигнутых договоренностей. Он касается отдельных категорий военнопленных, в частности в возрасте до 25 лет, тяжелораненых и тяжелобольных пленников. Офис омбудсмена по правам человека показал видео с первыми эмоциями освобожденных защитников. Ранее президент объяснил, почему обменов пленными стало больше. А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter