Президент Владимир Зеленский сообщил об состоявшемся сегодня, 9 июня, очередном обмене пленными.

— Украинцы возвращаются домой из российского плена. Сегодня начался обмен, который будет продолжаться в несколько этапов в ближайшие дни, — отметил глава государства.

Обмен пленными между Украиной и РФ: кого вернули 9 июня

Среди категорий тех, кого вернули сегодня, раненые и тяжелораненые, а также бойцы младше 25 лет.

Зеленский добавил, что процесс достаточно сложен, много чувствительных деталей, а переговоры по обмену продолжаются фактически каждый день.

— Рассчитываем, что будут полностью реализованы договоренности по гуманитарным вопросам, достигнутые в рамках встречи в Стамбуле. Делаем максимум, чтобы вернуть всех. Работаем для этого на всех уровнях.

Он поблагодарил всех причастных к возвращению и подчеркнул, что нужно вернуть домой каждого военного.

Обмен “всех на всех”: домой вернулись тяжелораненые и бойцы младше 25 лет / 10 Фотографий

Координационный штаб по обращению с военнопленными сообщил, что обмен состоялся в рамках договоренностей в Стамбуле.

— Домой возвращается первая группа освобожденных военнослужащих младше 25 лет.

66-й обмен пленными продолжается. По соображениям безопасности, операции окончательные цифры освобожденных будут обнародованы после завершения обменного процесса, — предупредили в штабе.

Это результат работы президента, переговорной команды и Координационного штаба.

Среди уволенных сегодня представители Военно-Морских Сил, Сухопутных войск, Сил ТрО, Воздушных Сил, Десантно-штурмовых войск, Пограничной службы, Нацгвардии и Государственной специальной службы транспорта.

Все освобождены представители рядового и сержантского состава. Также вернулись домой защитники Мариуполя, которые провели в плену более трех лет.

Это только первая часть масштабного обмена, который продлится в пределах достигнутых договоренностей. Он касается отдельных категорий военнопленных, в частности в возрасте до 25 лет, тяжелораненых и тяжелобольных пленников.

Офис омбудсмена по правам человека показал видео с первыми эмоциями освобожденных защитников.

Ранее президент объяснил, почему обменов пленными стало больше.

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