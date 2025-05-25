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Великий обмін 1000 на 1000 завершено: додому повернулися ще 303 Захисники

Ірина Скосар, випускова редакторка сайту 25 Травня 2025, 12:56
Великий обмін 1000 на 1000 завершено: додому повернулися ще 303 Захисники
Великий обмін 1000 на 1000 завершено: додому повернулися ще 303 Захисники
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