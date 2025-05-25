303 українських захисники вдома. Третю частину обміну в форматі 1000 на 1000, про який вдалося домовитись у Туреччині, завершено.

Сьогодні повертаються воїни нашої армії, Національної гвардії, Державної прикордонної служби та Державної спеціальної служби транспорту.

Цього разу серед звільнених воїнів – представники Збройних Сил України, зокрема Військово-морських сил, Повітряних Сил, Десантно-штурмових військ, Сил ТрО, а також Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України та Державної спеціальної служби транспорту.

Великий обмін 1000 на 1000 завершено: додому повернулися ще 303 Захисники / 9 Фотографій

Усі 303 визволених сьогодні Оборонців – чоловіки, представники рядового та сержантського складу.

Визволені Захисники обороняли Україну на Донецькому та Луганському напрямках, на Запоріжжі та Харківщині, у Херсонській, Сумській та Чернігівській областях.

Додому повертаються 70 Оборонців Маріуполя.

Триденний обмін 1000 на 1000 став шостим обміном цього року та 65-им від початку повномасштабного вторгнення. Загалом в межах перемовного процесу та обмінів з березня 2022 року Координаційним штабом визволено 5757 українських громадян. Ще 536 українців вдалося повернути поза обмінами.

Визволені оборонці отримають усю необхідну медичну допомогу та реабілітацію, а також всі належні виплати грошового забезпечення за час перебування в полоні та одноразову матеріальну допомогу. Україна забезпечить звільненим реінтеграцію до суспільства після тривалої ізоляції у російській неволі.

Координаційний штаб продовжує працювати над пошуком та поверненням всіх наших людей.

Нагадаємо вчора ми розповідали про повернення понад 300 захисників з російського полону у форматі 1000 на 1000.

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