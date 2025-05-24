Сьогодні, 24 травня 2025 року, Україна продовжила масштабний обмін полоненими з Росією у форматі «1000 на 1000», узгоджений під час нещодавніх мирних переговорів у Стамбулі.

У рамках другого дня обміну додому повернулися ще 307 українських захисників, серед яких військовослужбовці Збройних Сил України, Державної прикордонної служби та Національної гвардії України. Загалом за два дні звільнено 697 українців.

Цей обмін є значним результатом мирних переговорів, що відбулися в Туреччині. Перший етап обміну, який розпочався 23 травня, включав повернення 390 українських полонених, серед яких були військові та цивільні особи. Обміни здійснюються на кордоні з Білоруссю та в Чернігівській області України.

Наймолодшому звільненому під час сьогоднішнього обміну — 25 років, найстаршому — 61 рік. Є захисники, що мають хвороби та поранення.

Президент Володимир Зеленський підкреслив важливість повернення всіх українських полонених додому. Очікується, що обмін триватиме протягом вихідних, завершуючи запланований формат «1000 на 1000».

Понад 300 захисників повернули з російського полону у форматі 1000 на 1000 / 10 Фотографій

Дякую всім, хто залучений до процесу обміну, хто цілодобово працює. Наша мета – повернути кожного й кожну з російської неволі —зазначив президент України Володимир Зеленський.

Цей крок є важливим у контексті дипломатичних зусиль щодо досягнення миру, хоча загальні переговори залишаються складними через розбіжності в позиціях сторін.



