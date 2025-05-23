Сьогодні Україна зробила величезний крок назустріч поверненню своїх громадян додому.

В рамках першої частини домовленості про обмін військовополоненими за формулою 1000 на 1000, що була досягнута на зустрічі в Туреччині, 390 українців вже повернулися додому.

Серед них — 270 військових та 120 цивільних громадян.

Це не лише цифра, а й 390 живих історій, 390 родин, що нарешті дочекалися своїх близьких.

Звільнені оборонці України захищали нашу країну на багатьох напрямках, зокрема на Донецькому, Луганському, Херсонському, Запорізькому, Харківському, а також брали участь у боях в Чернігівській, Сумській та Київській областях.

Ця домовленість є надзвичайно важливою, і робота з її повного втілення триває.

Очікується, що обмін продовжиться у суботу та неділю, даруючи надію ще багатьом родинам.

Сльози щастя і обійми: Україна повернула перших військових в рамках обміну 1000 на 1000 / 10 Фотографій

Дякую всім, хто допомагає, хто 24/7 працює для того, щоб українці й українки поверталися додому, — зазначив Володимир Зеленський.

Перші емоції героїв вдома публікує омбудсмен Дмитро Лубинець.

Українська дипломатична робота триватиме, щоб зробити можливими подальші обміни та звільнити всіх, хто чекає на повернення.

Раніше ми розповідали, як ФСБ вербує полонених та їхніх родичів.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.