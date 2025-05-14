Україна

Хто погоджується, додому не повертається: як ФСБ вербує полонених та їхніх родичів

Василь Саф'янюк, Журналіст програми Факти ICTV 14 Травня 2025, 22:00
Торецьк
Читати далі
Відстань від противника — 10 метрів: що відбувається у Торецьку сьогодні

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь