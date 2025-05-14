Хто погоджується, додому не повертається: як ФСБ вербує полонених та їхніх родичів

Найбільший біль України — полонені захисники, які опиняються у нелюдських умовах утримання в Росії. Їхні близькі місяцями чи навіть роками можуть не отримувати жодної вісточки від полонених, а росіяни вдаються до жахливих катувань — не лише фізичних, а й моральних.

Служба Безпеки України в ексклюзивному інтерв’ю Фактам розповіла про методи й засоби, якими російські спецслужби впливають на українських воїнів, що потрапили у полон, а також на їхніх рідних та близьких.

Це цілеспрямована робота, яка ведеться з усіма нашими військовополоненими!

Колишній військовополонений Валерій розповідає: росіяни застосовували різні тортури та методи впливу, а потім змушували говорити на камеру вигідні їм наративи.

— Хтось ламався, хтось ні… Заставляли на камеру говорити, що ЗСУ це взагалі не війська, багато уваги негативній роботі ТЦК, — каже Валерій.

Ті, хто погоджуються, практично не мають шансів повернутися в Україну, а їхні родичі опиняються на гачку ФСБ.

Співробітник СБУ каже: росіянам вигідно утримувати такого полоненого в себе, тож вони його вже не відпустять.

Найбільше їх цікавлять українці, причетні до наших оборонних та стратегічних підприємств, або проживають у населених пунктах, де є військові частини.

Правоохоронці кажуть: якщо ти вже почав (-ла) спілкуватися з ФСБ, під будь-яким приводом бери час “на роздуми” та повідомляй про це СБУ.

В іншому випадку ти можеш лише нашкодити рідній людині у полоні.

Раніше ми розповідали тобі про пережите одним нашим героєм у Таганрозі — там над полоненими знущаються чи не найдужче.

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