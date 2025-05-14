Хто погоджується, додому не повертається: як ФСБ вербує полонених та їхніх родичів

Найбільший біль України — полонені захисники, які опиняються у нелюдських умовах утримання в Росії. Їхні близькі місяцями чи навіть роками можуть не отримувати жодної вісточки від полонених, а росіяни вдаються до жахливих катувань — не лише фізичних, а й моральних. Служба Безпеки України в ексклюзивному інтерв’ю Фактам розповіла про методи й засоби, якими російські спецслужби впливають на українських воїнів, що потрапили у полон, а також на їхніх рідних та близьких. Це цілеспрямована робота, яка ведеться з усіма нашими військовополоненими!Колишній військовополонений Валерій розповідає: росіяни застосовували різні тортури та методи впливу, а потім змушували говорити на камеру вигідні їм наративи. — Хтось ламався, хтось ні… Заставляли на камеру говорити, що ЗСУ це взагалі не війська, багато уваги негативній роботі ТЦК, — каже Валерій. Ті, хто погоджуються, практично не мають шансів повернутися в Україну, а їхні родичі опиняються на гачку ФСБ. Співробітник СБУ каже: росіянам вигідно утримувати такого полоненого в себе, тож вони його вже не відпустять. Найбільше їх цікавлять українці, причетні до наших оборонних та стратегічних підприємств, або проживають у населених пунктах, де є військові частини. Читати на тему З посмішкою згадує про вбивства: у Запоріжжі засудили зрадника, що передавав дані РФ Євген Дорохін був завербований ФСБ у 2023 році. Колаборант не відчуває провини чи каяття за свої злочини. Правоохоронці кажуть: якщо ти вже почав (-ла) спілкуватися з ФСБ, під будь-яким приводом бери час “на роздуми” та повідомляй про це СБУ. В іншому випадку ти можеш лише нашкодити рідній людині у полоні. Раніше ми розповідали тобі про пережите одним нашим героєм у Таганрозі — там над полоненими знущаються чи не найдужче.А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе. Теги: війна в Україні, Єдині новини, Росія, українські військові, українські полонені Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter