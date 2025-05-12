З посмішкою згадує про вбивства: у Запоріжжі засудили зрадника, що передавав дані РФ

Жодного каяття та посмішка при згадці про смертельний ракетний удар. Це про жителя Запоріжжя Євгена Дорохіна, який був затриманий СБУ півтора року тому.

Члена так званого клубу воєнної реконструкції у 2023 році завербувала ФСБ. Для них він збирав дані про інфраструктурні об’єкти та пересування військових. Суд ухвалив зрадникові 15 років в’язниці й той уже відбуває покарання.

Як зрадник України відбуває покарання у колонії

Нині колаборант працює в колонії кухарем і жодним чином не змінив своїх проросійських поглядів. З руками за спиною він заходить до кабінету адмінкорпусу колонії, аби підписати згоду на інтерв’ю.

Євгену Дорохіну 56 років і він засуджений за державну зраду. Спілкується тільки російською і, не змигнувши оком, повторює затягані гасла агресора.

— За вільну Україну. Без нацизму та іншого, — так він пояснює причину свого ув’язнення.

У грудні 2023 року спецпризначенці СБУ вдерлися у квартиру Євгена, якого тоді підозрювали у роботі на ворога.

— Вийшов на зв’язок зі своїм другом. Передав йому дані. Мій старий знайомий зателефонував і спитав: “Що там у вас коїться?” І я розповів, що відбувається, — розповідає він, як його завербували спецслужби.

Євген був членом так званого клубу воєнної реконструкції. Під час обшуку у нього знайшли купу зброї й радянську символіку. Він колись навіть знімався в історичних фільмах та серіалах.

В СБУ встановили, що у ФСБ Євген отримав агентство культурне прізвисько Палестинець. У листуванні з куратором він звітував про наслідки ударів та пересування техніки.

У жовтні 2023 року росіяни вгатили балістикою по будинку у середмісті, загинуло п’ятеро осіб. Євген знав про підготовку до цього удару, його попередив куратор.

— Сьогодні вночі в Запоріжжі будуть квітнути квіти. Якщо вдасться, уточніть зранку в знайомих, де розцвіло, — таке повідомлення він отримав від агентури РФ. Нині Євген з посмішкою відхрещується від причетності до цього теракту.

— Ні, я нікуди не виходив. Варто було почекати день і це все з’являлося у місцевій пресі, — пояснює зрадник.

Твердить, що жодного каяття за те, що учиняв, не відчуває. З вироком суду про 15 років в’язниці погодився. У Камінській колонії Євген працює на кухні. Нарікань, твердять в адміністрації, на ув’язненого немає.

— Кухня має працювати, незалежно від того, які у нас політичні погляди, — аргументує свій вибір вже ув’язнений колаборант.

В СБУ кажуть, що суд запроторив його за ґрати за статтею Державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану, що передбачає і довічне. Таких справ чимало.

— З початком широкомасштабного вторгнення в впровадженні слідчих Запорізького управління СБУ перебувало понад 100 кримінальних проваджень за ознаками злочину, передбаченого статтею Державна зрада вчинена в умовах воєнного стану. Більшість цих кримінальних проваджень направлено до суду, — заявив речник місцевого управління СБУ Сергій Левченко.

Державний зрадник Євген щораз за разом принагідно згадує про міфічних нацистів. Певний, що довго за ґратами не лишиться, натякає, що врятують однодумці.

— Ви розраховуєте, є така можливість вийти до строку за зразкову поведінку? — запитав його журналіст.

— Ні.

— Тобто ви знаєте, що будете сидіти 15 років?

— Ні.

— Чому ні?

— Все дуже сильно змінюється. Розумієте, тисячолітній рейх проіснував всього 13 років.

— Ви розраховуєте на те, що прийдуть ваші й вас звільнять?

— Наші не прийдуть, всі наші — це ми.

На волі у Євгена лише мама, утім твердить, зв’язок із нею не підтримує. Ось якою була їхня остання розмова.

— Ти не хвилюйся, мене арештували. Я їду до в’язниці. Я передавав дані. Ти за комуналку плати.

Ми також розповідали, як працює СБУ над викриттям зрадників та що спонукає колаборантів до співпраці з РФ.

