Відео Україна

З посмішкою згадує про вбивства: у Запоріжжі засудили зрадника, що передавав дані РФ

Андрій Почтєв 12 Травня 2025, 22:00 4 хв.

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь