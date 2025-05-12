С улыбкой вспоминает об убийствах: в Запорожье засудили предателя, которые передавал данные РФ

Ни раскаяния и улыбка при упоминании о смертельном ракетном ударе. Это о жителе Запорожья Евгении Дорохине, который был задержан СБУ полтора года назад. Члена так называемого клуба военной реконструкции в 2023 году завербовала ФСБ. Для них он собирал данные об инфраструктурных объектах и передвижениях военных. Суд засудил предателя на 15 лет тюрьмы и тот уже отбывает наказание. Как предатель Украины отбывает наказание в колонии В настоящее время коллаборант работает в колонии поваром и никоим образом не изменил своих пророссийских взглядов. С руками за спиной он заходит в кабинет админкорпуса колонии, чтобы подписать согласие на интервью.Евгению Дорохину 56 лет и он осужден за государственную измену. Общается только на русском и, не моргнув глазом, повторяет затасканные лозунги агрессора. — За свободную Украину. Без нацизма и прочего, — так он объясняет причину своего заключения. В декабре 2023 года спецназовцы СБУ ворвались в квартиру Евгения, которого тогда подозревали в работе на врага. — Вышел на связь со своим другом. Передал ему данные. Мой старый знакомый позвонил по телефону и спросил: “Что там у вас творится?” И я рассказал, что происходит, — рассказывает он, как его завербовали спецслужбы. Евгений был членом так называемого клуба военной реконструкции. Во время обыска у него нашли кучу оружия и советскую символику. Он даже когда-то снимался в исторических фильмах и сериалах. В СБУ установили, что в ФСБ Евгений получил агентство культурное прозвище Палестинец. В переписке с куратором он отчитывался о последствиях ударов и передвижении техники. В октябре 2023 года россияне ударили баллистикой по дому в центре города, погибли пять человек. Евгений знал о подготовке к этому удару, его предупредил куратор. — Сегодня ночью в Запорожье будут цвести цветы. Если удастся, уточните с утра у знакомых, где расцвело, — такое сообщение он получил от агентуры РФ. Сейчас Евгений с улыбкой открещивается от причастности к этому теракту. — Нет, я никуда не выходил. Следовало подождать день и это все появлялось в местной прессе, — объясняет предатель. Утверждает, что никакого раскаяния за то, что совершал, не чувствует. С приговором суда о 15 годах тюрьмы согласился. В Каменской колонии Евгений работает на кухне. Нареканий, говорят в администрации, на заключенного нет. — Кухня должна работать независимо от того, какие у нас политические взгляды, — аргументирует свой выбор уже заключенный коллаборант. Читать по теме Методички из “ЛНР”, а работа — в Киеве: как учительница-коллаборантка попала под следствие СБУ В СБУ говорят, женщина получила указания по внедрению пророссийских новшеств от первого заместителя так называемого министра образования “ЛНР”. В СБУ говорят, что суд упек его за решетку по статье Государственная измена, совершенная в условиях военного положения, что предусматривает и пожизненное. Таких дел много. — С началом широкомасштабного вторжения следователи Запорожского управления СБУ открыли более 100 уголовных производств по признакам преступления, предусмотренного статьей Государственная измена, совершенная в условиях военного положения. Большинство этих уголовных производств направлено в суд, — заявил представитель местного управления СБУ Сергей Левченко. Государственный предатель Евгений каждый раз вспоминает о мифических нацистах. Уверенный, что долго за решеткой не останется, намекает, что спасут единомышленники. — Вы рассчитываете, что есть такая возможность выйти в срок за образцовое поведение? — спросил его журналист. — Нет. — То есть, вы знаете, что будете сидеть 15 лет? — Нет. — Почему нет? — Все очень сильно меняется. Понимаете, тысячелетний рейх просуществовал всего 13 лет. — Вы рассчитываете на то, что придут ваши и вас уволят? — Наши не придут, все наши — это мы. На свободе у Евгения только мама, впрочем, утверждает, связь с ней не поддерживает. Вот какой был их последний разговор. — Ты не волнуйся, меня арестовали. Я еду в тюрьму. Я передавал данные. Ты за коммуналку плати. Мы также рассказывали, как работает СБУ над разоблачением предателей и что побуждает коллаборантов к сотрудничеству с РФ.А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: война в Украине, Запорожье, Украина Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter