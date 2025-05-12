С улыбкой вспоминает об убийствах: в Запорожье засудили предателя, которые передавал данные РФ

Ни раскаяния и улыбка при упоминании о смертельном ракетном ударе. Это о жителе Запорожья Евгении Дорохине, который был задержан СБУ полтора года назад.

Члена так называемого клуба военной реконструкции в 2023 году завербовала ФСБ. Для них он собирал данные об инфраструктурных объектах и ​​передвижениях военных. Суд засудил предателя на 15 лет тюрьмы и тот уже отбывает наказание.

Как предатель Украины отбывает наказание в колонии

В настоящее время коллаборант работает в колонии поваром и никоим образом не изменил своих пророссийских взглядов. С руками за спиной он заходит в кабинет админкорпуса колонии, чтобы подписать согласие на интервью.

Евгению Дорохину 56 лет и он осужден за государственную измену. Общается только на русском и, не моргнув глазом, повторяет затасканные лозунги агрессора.

— За свободную Украину. Без нацизма и прочего, — так он объясняет причину своего заключения.

В декабре 2023 года спецназовцы СБУ ворвались в квартиру Евгения, которого тогда подозревали в работе на врага.

— Вышел на связь со своим другом. Передал ему данные. Мой старый знакомый позвонил по телефону и спросил: “Что там у вас творится?” И я рассказал, что происходит, — рассказывает он, как его завербовали спецслужбы.

Евгений был членом так называемого клуба военной реконструкции. Во время обыска у него нашли кучу оружия и советскую символику. Он даже когда-то снимался в исторических фильмах и сериалах.

В СБУ установили, что в ФСБ Евгений получил агентство культурное прозвище Палестинец. В переписке с куратором он отчитывался о последствиях ударов и передвижении техники.

В октябре 2023 года россияне ударили баллистикой по дому в центре города, погибли пять человек. Евгений знал о подготовке к этому удару, его предупредил куратор.

— Сегодня ночью в Запорожье будут цвести цветы. Если удастся, уточните с утра у знакомых, где расцвело, — такое сообщение он получил от агентуры РФ. Сейчас Евгений с улыбкой открещивается от причастности к этому теракту.

— Нет, я никуда не выходил. Следовало подождать день и это все появлялось в местной прессе, — объясняет предатель.

Утверждает, что никакого раскаяния за то, что совершал, не чувствует. С приговором суда о 15 годах тюрьмы согласился. В Каменской колонии Евгений работает на кухне. Нареканий, говорят в администрации, на заключенного нет.

— Кухня должна работать независимо от того, какие у нас политические взгляды, — аргументирует свой выбор уже заключенный коллаборант.

В СБУ говорят, что суд упек его за решетку по статье Государственная измена, совершенная в условиях военного положения, что предусматривает и пожизненное. Таких дел много.

— С началом широкомасштабного вторжения следователи Запорожского управления СБУ открыли более 100 уголовных производств по признакам преступления, предусмотренного статьей Государственная измена, совершенная в условиях военного положения. Большинство этих уголовных производств направлено в суд, — заявил представитель местного управления СБУ Сергей Левченко.

Государственный предатель Евгений каждый раз вспоминает о мифических нацистах. Уверенный, что долго за решеткой не останется, намекает, что спасут единомышленники.

— Вы рассчитываете, что есть такая возможность выйти в срок за образцовое поведение? — спросил его журналист.

— Нет.

— То есть, вы знаете, что будете сидеть 15 лет?

— Нет.

— Почему нет?

— Все очень сильно меняется. Понимаете, тысячелетний рейх просуществовал всего 13 лет.

— Вы рассчитываете на то, что придут ваши и вас уволят?

— Наши не придут, все наши — это мы.

На свободе у Евгения только мама, впрочем, утверждает, связь с ней не поддерживает. Вот какой был их последний разговор.

— Ты не волнуйся, меня арестовали. Я еду в тюрьму. Я передавал данные. Ты за коммуналку плати.

Мы также рассказывали, как работает СБУ над разоблачением предателей и что побуждает коллаборантов к сотрудничеству с РФ.

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