Кто соглашается, домой не возвращается: как ФСБ вербует пленных и их родственников

Самая большая боль Украины — пленные защитники, что оказались в бесчеловечных условиях содержания в России. Их близкие месяцами или даже годами могут не получать никаких вестей от пленных, а россияне прибегают к ужасающим пыткам — не только физическим, но и моральным.

Служба Безопасности Украины в эксклюзивном интервью Фактам рассказала о методах и средствах, которыми российские спецслужбы влияют на попавших в плен украинских воинов, а также на их родных и близких.

Это целенаправленная работа, которая ведется со всеми нашими военнопленными!

Бывший военнопленный Валерий рассказывает: россияне применяли разные пытки и методы воздействия, а затем заставляли говорить на камеру выгодные им нарративы.

— Кто-то ломался, кто-то нет… Принуждали на камеру говорить, что ВСУ это вообще не войска, много внимания к негативной работе ТЦК, — говорит Валерий.

Те, кто соглашался, практически не имеют шансов вернуться в Украину, а их родственники оказываются на крючке ФСБ.

Сотрудник СБУ говорит: россиянам выгодно содержать такого пленника у себя, поэтому они его уже не отпустят.

Больше всего их интересуют украинцы, причастные к нашим оборонным и стратегическим предприятиям или проживающие в населенных пунктах, где есть воинские части.

Правоохранители говорят: если ты уже начал (-а) общаться с ФСБ, под любым предлогом бери время “на размышления” и сообщай об этом СБУ.

В противном случае ты можешь только навредить родному человеку в плену.

Раньше мы рассказывали тебе о пережитом одним нашим героем в Таганроге — там над пленными издеваются едва ли не сильнее всего.

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