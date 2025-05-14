Кто соглашается, домой не возвращается: как ФСБ вербует пленных и их родственников

Самая большая боль Украины — пленные защитники, что оказались в бесчеловечных условиях содержания в России. Их близкие месяцами или даже годами могут не получать никаких вестей от пленных, а россияне прибегают к ужасающим пыткам — не только физическим, но и моральным. Служба Безопасности Украины в эксклюзивном интервью Фактам рассказала о методах и средствах, которыми российские спецслужбы влияют на попавших в плен украинских воинов, а также на их родных и близких. Это целенаправленная работа, которая ведется со всеми нашими военнопленными!Бывший военнопленный Валерий рассказывает: россияне применяли разные пытки и методы воздействия, а затем заставляли говорить на камеру выгодные им нарративы. — Кто-то ломался, кто-то нет… Принуждали на камеру говорить, что ВСУ это вообще не войска, много внимания к негативной работе ТЦК, — говорит Валерий. Те, кто соглашался, практически не имеют шансов вернуться в Украину, а их родственники оказываются на крючке ФСБ. Сотрудник СБУ говорит: россиянам выгодно содержать такого пленника у себя, поэтому они его уже не отпустят. Больше всего их интересуют украинцы, причастные к нашим оборонным и стратегическим предприятиям или проживающие в населенных пунктах, где есть воинские части. Читать по теме С улыбкой вспоминает об убийствах: в Запорожье засудили предателя, которые передавал данные РФ Евгений Дорохин был завербован ФСБ в 2023 году. Коллаборант не чувствует вины или раскаяния за свои преступления. Правоохранители говорят: если ты уже начал (-а) общаться с ФСБ, под любым предлогом бери время “на размышления” и сообщай об этом СБУ. В противном случае ты можешь только навредить родному человеку в плену. Раньше мы рассказывали тебе о пережитом одним нашим героем в Таганроге — там над пленными издеваются едва ли не сильнее всего.А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: война в Украине, Єдині новини, Россия, украинские военные, украинские пленные Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter