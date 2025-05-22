Обмін 1000 на 1000: Росія вже подала списки полонених

Минулого тижня стало відомо, що Росія та Україна обговорили можливість обміну військовополоненими у форматі 1000 на 1000. Про це повідомляло вище державне керівництво країни, зокрема і міністр оборони Рустем Умєров.

22 травня президент України Володимир Зеленський розповів, що росіяни подали список військових, яких хотіли б повернути з українського полону. Розповідаємо, що відомо про обмін 1000 на 1000.

Обмін 1000 на 1000: Росія подала списки військових

Сьогодні, 22 травня, Володимир Зеленський провів нараду з вищим політичним керівництвом країни за результатами зустрічі в Туреччині.

На нараді обговорили всі деталі з підготовки майбутнього обміну полоненими 1000 українських військових на 1000 росіян.

Зеленський повідомив, що домовленість про обмін стала чи не єдиною користю із зустрічі у Туреччині з російською делегацією.

Були доповіді щодо контактів із росіянами. Міністр оборони України Умєров контролює організацію процесу та виконання домовленості.

До процедури обміну 1000 на 1000 також залучені ГУР, СБУ, СЗР, МВС, уповноважений Верховної Ради України з прав людини, а також Офіс президента.

Це одне з ключових завдань України – повернути всіх наших людей із російської неволі. Дякую кожному, хто допомагає.

Зокрема раніше, 20 травня, Рустем Умеров повідомив, що українська сторона узгодила покроковий план реалізації обміну. А саме логістику, безпеку, гуманітарні аспекти.

Обмін у форматі 1000 на 1000 має відбутися найближчим часом. У російському полоні перебувають близько 8000 українських військових. З початку повномасштабної війни вдалося повернути додому 4757 військових та цивільних українців.

Раніше ми розповідали, як ФСБ вербує полонених та їхніх родичів.

Фото: КШППВ

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