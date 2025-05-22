Обмен 1000 на 1000: Россия уже подала списки пленных

На прошлой неделе стало известно, что Россия и Украина обсудили возможность обмена военнопленными в формате 1000 на 1000. Об этом сообщало высшее государственное руководство страны, в том числе министр обороны Рустем Умеров.

22 мая президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что россияне представили список военных, которых хотели бы вернуть из украинского плена. Рассказываем, что известно об обмене 1000 на 1000.

Обмен 1000 на 1000: Россия подала списки военных

Сегодня, 22 мая, Владимир Зеленский провел совещание с высшим политическим руководством страны по результатам встречи в Турции.

На совещании обсудили все детали подготовки будущего обмена пленными 1000 украинских военных на 1000 россиян.

Зеленский сообщил, что договоренность об обмене стала едва ли не единственной пользой со встречи в Турции с российской делегацией.

Были доклады по контактам с россиянами. Министр обороны Украины Умеров контролирует организацию процесса и выполнения договоренности.

В процедуру обмена 1000 на 1000 также вовлечены ГУР, СБУ, СВР, МВД, уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека, а также Офис президента.

Это одна из ключевых задач Украины – вернуть всех наших людей из российской неволи. Спасибо каждому, кто помогает.

В частности, ранее, 20 мая, Рустем Умеров сообщил, что украинская сторона согласовала пошаговый план реализации обмена. А именно – логистику, безопасность, гуманитарные аспекты.

Обмен в формате 1000 на 1000 должен произойти в ближайшее время. В российском плену находятся около 8000 украинских военных. С начала полномасштабной войны удалось вернуть домой 4757 военных и гражданских украинцев.

Раньше мы рассказывали, как ФСБ вербует пленных и их родственников.

Фото: КШВПВ

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