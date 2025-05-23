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Слезы счастья и объятия: Украина вернула первых военных в рамках обмена 1000 на 1000

Мария Дзюба, редактор сайта 23 мая 2025, 17:41
Слезы счастья и объятия: Украина вернула первых военных в рамках обмена 1000 на 1000
Фото Facebook
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”Боюсь стрельбы в школах, как это было в США. Как этого избежать?”
Слезы счастья и объятия: Украина вернула первых военных в рамках обмена 1000 на 1000
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