Сегодня Украина сделала огромный шаг навстречу возвращению своих людей домой.

В рамках первой части договорённости об обмене военнопленными по формуле 1000 на 1000, достигнутой на встрече в Турции, 390 украинцев уже вернулись домой.

Среди них – 270 военных и 120 гражданских граждан.

Это не просто цифра, это 390 живых историй и 390 семей, которые наконец дождались своих близких.

Освобожденные защитники Украины защищали нашу страну по многим направлениям, в частности на Донецком, Луганском, Херсонском, Запорожском, Харьковском, а также принимали участие в боях в Черниговской, Сумской и Киевской областях.

Эта договорённость чрезвычайно важна, и работа по её полной реализации продолжается.

Ожидается, что обмен продолжится в субботу и воскресенье, даря надежду ещё многим семьям.

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Слезы счастья и объятия: Украина вернула первых военных в рамках обмена 1000 на 1000 / 10 Фотографий

Благодарю всех, кто помогает, кто 24/7 работает для того, чтобы украинцы и украинки возвращались домой, — отметил Владимир Зеленский.

Первые эмоции героев дома публикует омбудсмен Дмитрий Лубинец.

Украинская дипломатическая работа будет продолжаться, чтобы сделать возможными дальнейшие обмены и освободить всех, кто ждёт возвращения.

Ранее мы рассказывали, как ФСБ вербует пленных и их родственников.

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