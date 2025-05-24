Сегодня, 24 мая 2025 года, Украина продолжила масштабный обмен пленными с Россией в формате 1000 на 1000, согласованный во время недавних мирных переговоров в Стамбуле.

В рамках второго дня обмена домой вернулись еще 307 украинских защитников, среди которых военнослужащие Вооруженных Сил Украины, Государственной пограничной службы и Национальной гвардии Украины. Всего за два дня с российской неволи домой вернули 697 украинцев.

Этот обмен является значительным результатом состоявшихся в Турции мирных переговоров. В результате первого этапа обмена, который прошёл, вчера 23 мая, домой вернули 390 украинских пленных. Среди тех кого обменяли: военные и гражданские лица.

Обмены производятся на границе с Беларусью и в Черниговской области Украины. Самому младшему освобожденному из плена — 25 лет, самому старшему — 61 год. Есть защитники, которые имеют серьезные заболевания и ранения.

Президент Владимир Зеленский подчеркнул важность возвращения всех украинских пленников домой. Ожидается, что следующий этап обмена произойдет завтра 25 мая, завершая запланированный формат «1000 на 1000».

Более 300 защитников вернули из российского плена в формате 1000 на 1000 / 10 Фотографий

Благодарю всех, кто вовлечен в процесс обмена, кто круглосуточно работает. Наша цель – вернуть каждого и каждую из российской неволи — отметил президент Украини Владимир Зеленський.

Более 300 защитников вернули из российского плена в формате 1000 на 1000 / 10 Фотографий

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