Багаторічні квіти, які цвітуть все літо: найкращі варіанти для твого різнокольорового саду

Багаторічні квіти — це дуже зручно для саду: вони цвітуть усе літо й не потребують щороку пересадки чи покупки нових рослин.

Якщо їх правильно посадити й доглядати, вони багато років радуватимуть тебе. Про багаторічні квіти, які цвітуть ціле літо — читай у матеріалі.

Невибагливі багаторічні квіти, які цвітуть ціле літо

Багаторічні квіти добре переносять примхи погоди й зазвичай менш вибагливі. З роками вони стають міцнішими, тому краще протистоять хворобам та шкідникам. Але їм усе одно потрібен догляд — і тоді вони будуть довго й гарно цвісти.

Щоб багаторічні квіти цвіли все літо, важливо правильно їх підібрати. Обирай такі сорти, які цвітуть у різний час. Тоді квіти будуть змінювати одні одних: одні відцвітають, а інші починають розквітати, і клумба завжди виглядатиме яскраво.

Найпопулярніші багаторічні квіти, які цвітуть усе літо — це флокси, ехінацея, рудбекія, лілійники, іриси та гладіолуси. Вони красиві, невибагливі й добре ростуть у саду, прикрашаючи клумбу довгий час.

Флокси — люблять сонце, потрібен помірний полив, краще садити групами.

— люблять сонце, потрібен помірний полив, краще садити групами. Ехінацея — дуже невибаглива, витримує спеку і холод, полив мінімальний.

— дуже невибаглива, витримує спеку і холод, полив мінімальний. Рудбекія — добре росте в різному ґрунті, майже не потребує складного догляду.

— добре росте в різному ґрунті, майже не потребує складного догляду. Лілійник — один із найпростіших у догляді, достатньо іноді поливати й прибирати зів’ялі квіти.

— один із найпростіших у догляді, достатньо іноді поливати й прибирати зів’ялі квіти. Іриси та гладіолуси — потребують сонця, помірного поливу та періодичного догляду після цвітіння.

Низькорослі багаторічні квіти, які цвітуть ціле літо

Бордюрні багаторічні квіти обирають невисокі, щоб вони виглядали акуратно вздовж доріжок. Важливо, щоб вони довго цвіли, були невибагливими й стійкими до погоди. Також краще, щоб не розросталися занадто сильно і гармонійно поєднувалися за кольорами.

Низькорослі багаторічні квіти, що можуть цвісти все літо, зручні для бордюрів, альпійських гірок і клумб:

Флокс шилоподібний — утворює щільний килим, любить сонце і легкий ґрунт, майже не потребує догляду.

— утворює щільний килим, любить сонце і легкий ґрунт, майже не потребує догляду. Очиток (седум) — дуже витривалий, добре переносить спеку і посуху, полив мінімальний.

— дуже витривалий, добре переносить спеку і посуху, полив мінімальний. Обрієта — утворює яскраві килими, любить сонячні місця і легкий полив.

— утворює яскраві килими, любить сонячні місця і легкий полив. Іберіс — компактний, рясно цвіте, невибагливий до ґрунту.

— компактний, рясно цвіте, невибагливий до ґрунту. Армерія — має акуратні кущики з дрібними квітами, любить сонце і помірну вологу.

Садова герань (низькорослі сорти) — довго цвіте, проста у догляді, добре росте і в сонці, і в півтіні.

Постійно видаляй зів’ялі квіти й підживлюй багаторічники 1-2 рази за сезон — так ти продовжиш їхнє цвітіння і зробиш клумбу іще яскравішою.

