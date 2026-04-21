Багаторічні квіти, які цвітуть все літо: найкращі варіанти для твого різнокольорового саду

Багаторічні квіти — це дуже зручно для саду: вони цвітуть усе літо й не потребують щороку пересадки чи покупки нових рослин.
Якщо їх правильно посадити й доглядати, вони багато років радуватимуть тебе. Про багаторічні квіти, які цвітуть ціле літо — читай у матеріалі.
Невибагливі багаторічні квіти, які цвітуть ціле літо
Багаторічні квіти добре переносять примхи погоди й зазвичай менш вибагливі. З роками вони стають міцнішими, тому краще протистоять хворобам та шкідникам. Але їм усе одно потрібен догляд — і тоді вони будуть довго й гарно цвісти.
Щоб багаторічні квіти цвіли все літо, важливо правильно їх підібрати. Обирай такі сорти, які цвітуть у різний час. Тоді квіти будуть змінювати одні одних: одні відцвітають, а інші починають розквітати, і клумба завжди виглядатиме яскраво.
Найпопулярніші багаторічні квіти, які цвітуть усе літо — це флокси, ехінацея, рудбекія, лілійники, іриси та гладіолуси. Вони красиві, невибагливі й добре ростуть у саду, прикрашаючи клумбу довгий час.
- Флокси — люблять сонце, потрібен помірний полив, краще садити групами.
- Ехінацея — дуже невибаглива, витримує спеку і холод, полив мінімальний.
- Рудбекія — добре росте в різному ґрунті, майже не потребує складного догляду.
- Лілійник — один із найпростіших у догляді, достатньо іноді поливати й прибирати зів’ялі квіти.
- Іриси та гладіолуси — потребують сонця, помірного поливу та періодичного догляду після цвітіння.
Низькорослі багаторічні квіти, які цвітуть ціле літо
Низькорослі багаторічні квіти, що можуть цвісти все літо, зручні для бордюрів, альпійських гірок і клумб:
- Флокс шилоподібний — утворює щільний килим, любить сонце і легкий ґрунт, майже не потребує догляду.
- Очиток (седум) — дуже витривалий, добре переносить спеку і посуху, полив мінімальний.
- Обрієта — утворює яскраві килими, любить сонячні місця і легкий полив.
- Іберіс — компактний, рясно цвіте, невибагливий до ґрунту.
Армерія — має акуратні кущики з дрібними квітами, любить сонце і помірну вологу.
- Садова герань (низькорослі сорти) — довго цвіте, проста у догляді, добре росте і в сонці, і в півтіні.
Постійно видаляй зів’ялі квіти й підживлюй багаторічники 1-2 рази за сезон — так ти продовжиш їхнє цвітіння і зробиш клумбу іще яскравішою.
Джерело головного фото: Рinterest.
