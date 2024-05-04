Ясні промінчики хоче не тільки пальма? Які рослини люблять тінь, напівтінь, сонце

Кожна людина у житті прагне знайти своє місце у цьому світі. Адже саме це може допомогти їй розквітнути як особистості. Так само полюбляють зростати в правильному місці й рослини, які люблять тінь, напівтінь чи сонце.

Річ у тім, що саме світло часто стає визначальним для їхнього здоров’я, а для тих, що дають плоди — ще й родючості. Тому розповідаємо, які саме рослини полюбляють ловити сонячні промені, а які краще заховати в тінь.

Які рослини люблять тінь

Насамперед важливо згадати, що найбільше люблять тінь папороті та плющі, хости, вічнозелений самшит, рододендрон, а також багаторічні трав’янисті рослини, як, наприклад, трилліум, зеленчук жовтий та анемона гібридна.

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Декоративні рослини які люблять тінь:

астільба;

аріземи;

аконіт;

анемона;

аквилегия;

бадан;

бальзамін;

барвінок;

білоцвіт;

бруннера;

величавий чістоус;

декоративна сосна;

дицентра;

галантус;

гортензія;

конвалія травнева;

пролісок;

квітуча бегонія;

крокус;

купальниця;

клен;

клематис;

купина;

колеус;

гадючник звичайний;

нарциси;

наперстянка;

медунка;

мускарі;

ломикамінь;

лісовий гіацинт;

синюха;

страусник;

спірея;

сцилла;

партеноціссус;

примула;

півонії;

повзуча живучка;

жоржини;

таволжник звичайний;

тіарелла;

тіарка;

флокс;

фіалки;

ялиця.

Які городні рослини люблять тінь

У тіні добре себе буде почувати, наприклад, зелень Найкраще садити м’яту, мелісу, материнку, мангольд, салат, селеру, любисток, кінзу, руколу, петрушку, шпинат, листову гірчицю, пастернак, цибулю, часник, черемшу, щавель, естрагон, хрін та чебрець.

З овочів у тіні можна садити буряк, броколі, боби, горох, цвітну капусту.

Кімнатні рослини, які люблять тінь

Гарденія. Монстера. Офіопогон. Хлорофітум. Калатея. Сансевієрія. Сциндапсус. Фікус.

Які рослини люблять напівтінь

У напівтіні також може рости цибуля, часник, щавель, хрін, огірки, спаржа, салат, редиску, буряк, цвітну та білокачанну капусту.

Непогано може впоратись з напівтінню й квасоля, часник, черемша, різні прянощі, ревінь, редька, ріпа та гарбуз.

Які рослини люблять сонце

Городніми рослинами, які можуть рости під сонцем, можна вважати баклажани, боби, горох, кабачки, помідори, перець, квасолю, моркву, картоплю, кукурудзу та капусту.

Декоративні рослини, які люблять сонце:

амарант;

бальзамін;

вербена;

вероніка;

дельфініум

петунії;

пеларгонії;

космея;

чорнобривці;

злаки;

троянди;

лобелії;

лілійник;

люпин;

мальви;

материнка;

клематис;

кучерява жимолость;

чебрець;

обрієта;

рудбекія;

сукуленти.

Посівна в самому розпалі, й все більше людей на вихідні приїздить на свої дачі, щоб почати висадку овочів та інших культур. Тому місячний посівний календар на травень 2024 — те, що треба для кожного, хто працює в саду та на городі.

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