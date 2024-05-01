Місячний посівний календар на травень 2024 — для садово-городніх звершень

Посівна в самому розпалі, й все більше людей на вихідні приїздить на свої дачі, щоб почати висадку овочів та інших культур. Тому місячний посівний календар на травень 2024 — те, що треба для кожного, хто працює на городі.

Розказуємо про сприятливі дні, й що саме можна садити у різні дні травня.

Місячний посівний календар на травень 2024: сприятливі дні для посіву

Місячний посівний календар на травень допоможе якнайкраще підготуватись до посадок. Зокрема підкаже, у які саме дні краще активно працювати на городі, а коли відкласти свою працю.

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Сприятливі дні: 3-4, 9-13, 17-22, 25-27, 30-31 травня.

Несприятливі дні: 5-6, 8, 15, 23-24, 28 травня.

Коли й що краще садити у травні

Місячний посадковий календар на травень також зосереджується на окремих датах, щоб садівники-городники краще розуміли, до чого готуватися.

1-2 травня — нейтральні дні для посадки й посіву. Тому краще провести обрізку та прополювання грядок від бур’янів.

3-4 травня — рекомендовано зайнятися посівом редиски, редьки, моркви, буряків, картоплі пізнього сорту. А також це прекрасний час для посадки бобових культур.

За сприятливої погоди можна пересадити розсаду на постійне місце зростання.

5-6 травня — сприятливі дні для посадки рослину та посіву насіння. А садівникам варто розпушити ґрунт та прополоти ділянку від бур’янів.

7 травня — нейтральний день, коли можна за потреби посадити цибулеві, підготувати до посіву насіння, замочивши його.

8 травня — несприятливий день, тому краще покосити газон та перевірити стан рослин в саду. За потреби можна внести сезонні добрива.

9-13 травня — сприятливі дні для висадки розсади та посіву баклажанів, огірків та перців. Можна пересадити кущі суниці та полуниці, посіяти багаторічні та однорічні квіти, а також плодові дерева.

14 травня — нейтральний день, коли можна прибрати у теплицях та перевірити рослини на наявність комах та хвороб.

15 травня — несприятливий день для садово-городньої праці. Можна відпочити, насолоджуючись квітучим садом, полити та підживити рослини.

16 травня — нейтральний день для профілактичної обробки садових культур.

17-22 травня — сприятливі дні для пророщування насіння плодових та хвойних дерев. Можна висаджувати всі овочеві культури, суниці або полуниці.

25-27 травня — у ці дні можна полити всі висаджені культури або зібрати перший врожай, наприклад, зелень, якщо вона вже виросла.

28-29 травня — за потреби можна пересадити ті рослини, які цього потребують, зайнятись обробкою культур від шкідників і прополоти бур’ян.

30-31 травня — сприятливі дні, а тому кінець травня краще провести за поливом та підживленням рослин, прищепленням культур.

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