Введення у храм Пресвятої Богородиці – велике церковне свято, яке відзначається 21 листопада за новоюліанським календарем. У народі цей день також називають Третьою Пречистою. Вважається, що цього дня трирічна Марія, в майбутньому мати Ісуса Христа, урочисто зайшла до Єрусалимського храму. Таким чином почалося її земне служіння Богу.

У це свято прийнято бажати рідним та близьким Божої благодаті, миру, добра, душевного спокою та гармонії. Теплі та щирі привітання зі святом Введенням в храм Пресвятої Богородиці – читай далі.

Привітання з введенням у храм Пресвятої Богородиці своїми словами

Вітаю зі святом Введення у храм Пресвятої Богородиці! Нехай Божа Мати оберігає твою родину від усіх негараздів, дарує міцне здоров’я, гармонію, мир та невичерпну віру. Бажаю, щоб у твоєму домі завжди панували затишок, достаток і взаєморозуміння.

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Вітання зі святом Введення в храм Пресвятої Богородиці адресую тобі із найщирішими побажаннями добра, гармонії та Божої благодаті! Нехай Пречиста Діва почує всі твої молитви, наповнить життя світлими подіями та захистить від усякого лиха.

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Зі святом Введення в храм Пресвятої Богородиці! Бажаю, щоб у твоїй душі завжди панували весна й надія, а в домі не стихав щасливий сміх. Нехай ангел-охоронець оберігає тебе щодня і щохвилини.

Привітання з введенням у храм Пресвятої Богородиці у віршах

Нехай Богородиця Пресвята

Добром огорне родину,

Хай щастя принесе у дім,

Охороняє кожну хвилину.

Нехай любов і благодать

В сімʼї панують без зупину,

Нехай душевна теплота

Зігріває вас кожну хвилину.

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Пресвята Богородиця у храм ввійшла,

Добро й благодать всім нам принесла.

В це свято бажаю, щоб легко жилося,

Й усе, що задумане, скоріше вдалося.

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Я тебе вітаю з святом

Введення Марії в храм!

І хай радості багато

Посилає Господь нам!

А і ще бажаю щастя

Нескінченного в житті,

Щоб любов, добро і ласка

Були в твоїм майбутті!

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Сьогодні день святковий, особливий,

До храму Богородиця ввійшла.

Нехай для тебе буде він щасливий,

Щоб радісна душа твоя була!

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