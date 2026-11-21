Введення в храм Пресвятої Богородиці вважається одним із найголовніших християнських свят. Воно присвячене Діві Марії, і в народі називається Третьою Пречистою. Свято має сталу дату і завжди припадає на період Різдвяного посту. Про його історію, традиції та якого числа відзначають Введення в храм Пресвятої Богородиці за новим та старим церковним календарем — читай у матеріалі.

Введення в Храм Пресвятої Богородиці: коли свято за старим та новим церковним календарем

Загалом рік у рік дата свята лишається незмінною. Нинішнє перенесення пов’язане з переходом на новий церковний календар. Раніше Введення в храм відзначали 4 грудня. Тепер зустрічаємо свято на 13 днів раніше — 21 листопада.

Введення в храм Пресвятої Богородиці — це свято, коли починають воцерковляти дітей (зазвичай у віці семи років). Їм розповідають про те, як виховували Богородицю, коли вона була дівчинкою, про її благочестя та любов до Бога.

Історія свята Введення в храм Пресвятої Богородиці

Історія свята пов’язана з церковною легендою про введення Діви Марії в Єрусалимський храм — для посвячення Богу. Згідно з цим апокрифічним переказом, батьки Пресвятої Богородиці, праведні Іоаким і Анна, до похилого віку лишалися бездітними. Молячись про народження дитини, вони дали обітницю: якщо небо змилостивиться і дасть їм дитя, вони неодмінно присвятять його Богові. І довгоочікуване диво сталося.

Спочатку Марія жила з батьками у Назареті, а по досягненні нею трьох років батьки повели свою дочку до Єрусалимського храму. За переказами, їхній шлях від Назарета до Єрусалима тривав три дні.

Коли вони дісталися Єрусалимського храму, Праведна Анна підвела дочку до входу і дитина сама піднялася на 15 сходинок. Там її зустрів первосвященник Захарія.

Праведні Йоаким та Анна повернулися додому. Марія ж, за легендою, лишилася жити при храмі. Її виховували благочестиві жінки, навчали дитину Святого Письма, молитвам, рукоділлю.

А коли Діві Марії виповнилося 15 років, первосвященник порадив їй залишити храм і вийти заміж. На що вона відповіла служителям, що дала обітницю назавжди залишитися дівою, і тим здивувала їх. Тоді Захарія запропонував її родичу, вже немолодому Йосипу, стати опікуном Марії.

Щоб виконати закон, він мав формально побратися з нею, але насправді став охоронцем її обітниці. Після заручення праведний Йосип і Пресвята Діва разом вирушили до Галілеї.

Звичаї та традиції свята Введення в храм Пресвятої Богородиці

У народі на святковий день традиційно існували заборони на справи, які відвертають від молитви та думок про духовне. Тож, що не можна робити на Введення у Храм:

займатися брудною роботою;

робити хатні справи, шити, в’язати;

стригти та фарбувати волосся;

не варто позичати гроші — назад не повернуть.

лаятися, зловживати спиртним;

ходити на цвинтар;

Церква прямо не забороняє працювати у цей день, але за можливості потрібно відкласти хатні справи й знайти час для молитви, сходити на богослужіння. Можна просити допомоги у Діви Марії, звертатися із проханнями сімейного щастя, доброї долі дітям.

Також цього дня заведено приводити дітей на першу сповідь.

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