Для тебя Война в Украине

Обмен пленными 10 июня: домой возвращается молодежь и тяжелораненые защитники

Анастасия Грубрина, журналист сайта 10 июня 2025, 17:58
Обмен пленными 10 июня

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь