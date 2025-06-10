10 июня 2025 года состоялся обмен пленными. Домой вернулись молодые и тяжелораненые украинские защитники. Об обмене сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Что известно о вернувшихся домой защитниках и первых фото — смотри в материале.

Обмен пленными 10 июня — фото защитников

Сегодня, 10 июня, прошел первый этап обмена военнопленными между Украиной и Россией. На родную землю вернулись защитники до 25 лет, а также тяжелораненые бойцы.

Продолжаем возвращение наших людей, о котором договорились в Стамбуле. Сегодня — первый этап возвращения из российского плена наших тяжелораненых и раненых воинов.

Все вернувшиеся домой защитники нуждаются в немедленной медицинской помощи.

Зеленский сообщил, что вернулись военные из разных формирований: Вооруженных Сил, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы Украины, Государственной специальной службы транспорта.

Обмены должны продолжаться. Делаем все, чтобы найти и вернуть каждого и каждую в плену. Благодарен всем, кто помогает.

Обмен пленными 10 июня: домой возвращается молодежь и тяжелораненые защитники / 10 Фотографий

В КШППВ добавили, что среди освобожденных есть пробывшие в плену более трех лет защитники Мариуполя. Освободить удалось также офицеров.

Все бойцы имеют тяжелые ранения: ампутации, проблемы со зрением, абсцессы, инфекции, травмы, осколочные ранения и т.д.

У части освобожденных диагностирован гепатит и туберкулез.

Бойцов доставят в медицинские центры для немедленного лечения. Освобожденным выплатят пособие, восстановят документы.

Обмен продолжается, окончательное количество бойцов сообщат позже.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Дмитро Лубінець (@dmytro_lubinets)

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Дмитро Лубінець (@dmytro_lubinets)

Украина не забыла! Вспомнила о нас! Вызволила! Слава Украине! Хочу обнять свою сестру, дочь, внучек!

Омбудсман Дмитрий Лубинец сообщил, что у одного из возвращенных домой бойцов сегодня день рождения.

Раньше мы рассказывали, почему обменов стало больше.

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