Переговори у Стамбулі: про який масштабний обмін домовилися Україна і РФ

У Туреччині завершився другий етап переговорів України та Росії. Переговорний процес тривав приблизно годину. Відомо, що Україна перед початком передала російській делегації меморандум українською та англійською мовами, у росіян є тиждень на вивчення. Про що домовилися на переговорах Україна та Росія?

Переговори у Туреччині: незабаром пройде обмін полоненими

Президент України Володимир Зеленський повідомив на прес-конференції після саміту країн Бухарестської дев’ятки, що за результатами перемовин було досягнуто згоди про обмін полоненими. Нині триває активна підготовка, обмін має відбутися зовсім скоро.

Переговори у Стамбулі щойно завершилися. Я чекаю на повний звіт від міністра оборони Умєрова. Вони обмінялися документами через турецьку сторону і ми готуємо нове звільнення полонених.

Міністр оборони Рустем Умєров після зустрічі заявив, що вдалося домовитися про обмін всіх на всіх військових 18-25 років, а також важкохворих захисників.

Перший пункт — припинення вогню. Другий — звільнення наших людей, полонених, викрадених дітей. Третє — зустріч лідерів. Ми погодили лише про обмін. Інші деталі надамо пізніше, — заявив Умєров.

Також Україна домовилася про повернення шести тисяч тіл загиблих військових.

Незабаром відбудеться прес-конференція української сторони з підсумками розмови з росіянами.

Також сьогодні Україна передала Росії список дітей, що були незаконно депортовані і яких потрібно повернути додому.

До початку перемовин Володимир Зеленський закликав запровадити проти Росії нові санкції, у разі, якщо сьогоднішній етап перемовин нічого не дасть.

За день до початку переговорів Україна позбавила росіян декількох одиниць стратегічної авіації. Що розповіли про удар?

Фото: Рустем Умеров

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