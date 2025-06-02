Переговоры в Стамбуле: о каком масштабном обмене договорились Украина и РФ

В Турции завершился второй этап переговоров Украины и России. Переговорный процесс длился около часа. Известно, что Украина перед началом передала российской делегации меморандум на украинском и английском языках, у россиян есть неделя на изучение. О чем договорились на переговорах Украина и Россия? Переговоры в Турции: скоро пройдет обмен пленными Президент Украины Владимир Зеленский сообщил на пресс-конференции после саммита стран Бухарестской девятки, что по результатам переговоров было достигнуто соглашение об обмене пленными. Сейчас идет активная подготовка, обмен должен пройти совсем скоро. Переговоры в Стамбуле только что завершились. Я жду полного отчета от министра обороны Умерова. Они обменялись документами через турецкую сторону, и мы готовим новое освобождение пленных. Министр обороны Рустем Умеров после встречи заявил, что удалось договориться об обмене всех на всех военных 18-25 лет, а также тяжелобольных защитников.Первый пункт — прекращение огня. Второй — освобождение наших людей, пленных, похищенных детей. Третье — встреча лидеров. Мы согласовали только обмен. Другие детали предоставим позже, — заявил Умеров. Также Украина договорилась о возвращении шести тысяч тел погибших военных. В скором времени состоится пресс-конференция украинской стороны с итогами разговора с россиянами. Читать по теме Переговоры без прогресса: о чем успели договориться Украина и Россия Переговоры в Стамбуле – еще одна встреча без существенных результатов. Также сегодня Украина передала России список незаконно депортированных детей, которых нужно вернуть домой. До начала переговоров Владимир Зеленский призвал ввести против России новые санкции, в случае если сегодняшний этап переговоров ничего не даст. За день до начала переговоров Украина лишила россиян несколько единиц стратегической авиации. Что рассказали об ударе? Фото: Рустем Умеров А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: война в Украине, Россия, Украина Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter