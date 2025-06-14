Большой обмен продолжается: из российского плена освободили тяжелораненых, тяжелобольных и молодых военных

Украина провела очередной этап большого обмена пленными. На этот раз домой вернулись находившиеся в плену украинские защитники с тяжелыми ранениями или серьезными проблемами со здоровьем.

Обмен состоялся в соответствии с договоренностями в Стамбуле и координацией Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными во исполнение поручения Президента Украины.

Сегодня среди ребят, вернувшихся в Украину, много тех, кто был в плену еще с 2022 года. Воины Вооруженных сил, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы и Государственной специальной службы транспорта, сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Четвертый обмен за неделю: наконец-то дома выжившие в российском плену с 2022-го / 8 Фотографий

Среди освобожденных из плена – военнослужащие Вооруженных Сил Украины, в частности представители Десантно-штурмовых войск, Военно-морских сил, Сил территориальной обороны, Государственной пограничной службы, Нацгвардии и Государственной специальной службы транспорта.

Большинство этих воинов попали в плен еще в 2022 году, в том числе во время обороны Мариуполя. Значительную часть уволенных составляют офицеры, а также молодые военные в возрасте до 25 лет.

Возвращенные защитники участвовали в боях по разным направлениям — Донецкому, Запорожскому, Луганскому, Херсонскому, Харьковскому, Сумскому и даже Курскому.

Четвертый обмен за неделю: наконец-то дома выжившие в российском плену с 2022-го / 6 Фотографий

После возвращения домой освобожденные с плена бойцы пройдут полное медицинское обследование, курс физической и психологической реабилитации. Государство обеспечит им выплаты за весь период пребывания в плену.

Координационный штаб продолжает активную работу по возвращению всех украинских военнопленных. В ближайшее время планируется следующий этап обмена пленными.

Раньше мы рассказывали историю Чеха, которого пытали и пугали “сыворотками правды”, а он сам освободил себя из плена.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.