В рамках договоренностей между Украиной и Россией продолжается обмен телами погибших. Известно, что Украина завершила этап репатриации погибших защитников железнодорожным транспортом.

Что известно о возвращении тел украинцев и как дальше будут передавать погибших в Украину, рассказываем дальше в материале.

Возвращение тел погибших

Благодаря обменам удалось вернуть в несколько этапов 1200, 1200, 1212 тел украинских граждан, в том числе военных.

По сообщению СБУ, 15 июня завершился этап репатриационных мероприятий, который проходил с помощью железной дороги. Именно поезда помогли быстро доставить тела погибших героев в учреждения в разных регионах. В дальнейшем там проходят идентификация и другие мероприятия.

Следующие этапы будут проходить с помощью автотранспорта. Это предусмотрено договоренностями, достигнутыми в Стамбуле.

Репатриация тел происходила на высшем уровне с соблюдением всех международных практик и уважением к погибшим воинам.

К обменам присоединились сотрудники Объединенного центра по координации поиска и освобождения военнопленных при СБУ, центрального управления ЦВД Вооруженных Сил Украины, МВД, Офиса Уполномоченного по правам человека, Минобороны, ГУР МОУ, Секретариата Уполномоченного по вопросам лиц пропавших без вести, ГСЧС, ГПЧС, ГПЧС Правлением Укрзалізниці и специалистам Юго-Западной железной дороги.

Возвращение тел военных: фото

Украина завершила возвращать тела железной дорогой — что будет дальше / 4 Фотографии

Недавно также прошел обмен военнопленными, которых Россия содержала с 2022 года. Детальнее об этом, читай по ссылке.

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