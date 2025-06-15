Иногда установление личности длится более года! Как идентифицируют тела погибших в Украине

Украина регулярно получает тела погибших военных. Последнее возвращение произошло 31 мая 2024 года, когда на родную землю вернули тела 212 защитников нашей страны.

Однако не всегда родственники могут быстро получить тела, чтобы похоронить их. Иногда нужно установить, какому человеку принадлежат останки, и для этого проводят судебно-медицинскую экспертизу. Подробнее о том, как идентифицируют тела погибших в Украине рассказал заместитель Министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин в интервью изданию УП.Жизнь.

Как идентифицируют тела погибших в Украине

Сначала учреждение судебно-медицинской экспертизы получает сообщение о договоренности об обмене и сколько тел ожидается. Далее уже судебно-медицинская служба должна как можно скорее принять тела, провести их описание и начать все необходимые следственные действия.

Иногда это тела, которые можно идентифицировать по внешним признакам, иногда это фрагментированные остатки. В таких случаях судмедэксперт тщательно изучает каждый случай отдельно.

Все останки, которые получают по обмену, идентифицируются или хранятся в бюро судебно-медицинской экспертизы, до момента, пока они не будут идентифицированы.

Идентификация продолжается до тех пор, пока не выясним, кому принадлежат эти останки, и не убедимся, что они переданы для надлежащего захоронения семье, которая должна их получить.

Где хранят тела погибших

Тела погибших хранят по всей территории Украины, не только в Киеве. Есть большое количество мобильных и железнодорожных рефрижераторов, особенно в летний период. В них хранятся неидентифицированные тела или те, которые не могут быть идентифицированы. Этот процесс может в некоторых случаях длиться более года.

В целом, к сожалению, около 2%-3% тел не удается идентифицировать и по сей день.

Как объясняет Игорь Кузин, это случается, когда не удается получить ДНК-результаты или найти совпадения с имеющимися образцами. Это означает, что-либо нет родственников, либо они еще не сдали свои ДНК-образцы. Такие тела хранятся до получения соответствующих совпадений.

После года хранения такие тела могут быть похоронены. Но захоронение происходит так, чтобы позволить возможное перезахоронение, если найдется семья. Это не братские могилы, а специальные кладбища для неидентифицированных лиц, которым присваиваются номера. В случае идентификации тело может быть выдано для надлежащего захоронения.

Определяют ли причину смерти

В зависимости от состояния сохранности тела, информация может быть выявлена или подтверждена на уровне бюро судебно-медицинской экспертизы.

Сейчас наиболее частыми причинами смерти являются минно-взрывные травмы или травмы от артиллерийского обстрела.

Как опознают тело

Самыми трудными для судебно-медицинской экспертизы являются тела, долго находившиеся в земле или обгоревшие. В таких случаях используются методы, не зависящие от ДНК-образцов. Поскольку после термического воздействия из костного материала ДНК извлечь невозможно.

Применяются косвенные методы, такие как анализ зубной формулы, которая помогает определить уникальные признаки человека. Были случаи, когда судебно-стоматологическая экспертиза была единственным способом предоставить следствию конкретные ответы, — говорит Кузин.

Поэтому очень важно, чтобы родственники понимали значение запросов следственных органов на медицинские карты или стоматологические снимки.

Это способствует более быстрой идентификации погибших военнослужащих и ускоряет проведение судебно-медицинской экспертизы. Любая дополнительная информация является чрезвычайно полезной.

ДНК-тесты совпадают с образцами родителей: нужно ли еще опознать тело

Как правило, опознание тела проводится до ДНК-экспертизы. Если совпадение подтверждается, то следователь может выдать разрешение на погребение, и тело передается семье. То есть опознание не является ключевым в этом процессе.

Опознание проводится, как только возникает хотя бы подозрение, кто этот человек. Это желательно делать как можно скорее, поскольку состояние тела может ухудшиться. Тело можно опознать и по фотографии.

Обычно опознание предшествует ДНК-экспертизе. Но если по определенным причинам опознание не было проведено до ДНК-экспертизы, его можно сделать и после — это не противоречит законодательству.

Стоит знать, что основные решения относительно дальнейших шагов принимает следователь. Судебно-медицинская экспертиза лишь выполняет запросы следователя и предоставляет результаты. Поэтому семьи, которые ищут погибших или пропавших без вести, должны сотрудничать со следователем и предоставлять информацию на его имя.

Есть ли случаи, когда ДНК совпадает более чем на 99%, но близкие отказываются подтверждать, что это их родственник

Игорь Кузин говорит, что, к сожалению, такие случаи бывают. Если родственники отказываются признать тело несмотря на совпадение ДНК более чем на 99%, лицо все равно считают идентифицированным и выдают разрешение на захоронение. Однако семья тело не забирает.

Главное фото: ГУР.

Ранее мы рассказывали, как встречать тело павшего (-ой) героя или героини и что нельзя делать.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!