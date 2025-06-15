Для тебе Війна в Україні

Інколи встановлення особи триває понад рік! Як ідентифікують тіла загиблих в Україні

Діана Просяник, редакторка сайту 15 Червня 2025, 13:15
Інколи встановлення особи триває понад рік! Як ідентифікують тіла загиблих в Україні

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