Інколи встановлення особи триває понад рік! Як ідентифікують тіла загиблих в Україні

Україна регулярно отримує тіла загиблих військових. В останнє це сталося 31 травня 2024 року, коли на рідну землю повернули тіла 212 захисників нашої країни.

Проте не завжди родичі можуть швидко отримати тіла, аби їх поховати. Інколи потрібно встановити, якій людині належать рештки, й для цього проводять судово-медичну експертизу. Детальніше про те, як ідентифікують тіла загиблих в Україні розповів заступник Міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін в інтерв’ю виданню УП.Життя.

Як ідентифікують тіла загиблих в Україні

Спершу установа судово-медичної експертизи отримує повідомлення про домовленість щодо обміну та скільки тіл очікується. Далі вже судово-медична служба має якомога швидше прийняти тіла, провести їхній опис та розпочати усі необхідні слідчі дії.

Іноді це тіла, які можна ідентифікувати за зовнішніми ознаками, інколи — це фрагментовані рештки. У таких випадках судмедексперт ретельно вивчає кожен випадок окремо.

Усі рештки, які отримують по обміну, ідентифікуються або зберігаються в бюро судово-медичної експертизи, до моменту, поки їх не буде ідентифіковано.

Ідентифікація триває до тих пір, поки не з’ясуємо, кому належать ці рештки, і не переконаємося, що вони передані для належного поховання родині, яка має їх отримати.

Де зберігають тіла загиблих

Тіла зберігають по усій території України, не лише у Києві. Є велика кількість мобільних та залізничних рефрижераторів, особливо в літній період. У них зберігаються неідентифіковані тіла або ті тіла, які не можуть бути ідентифіковані. Цей процес може в деяких випадках тривати понад рік.

Загалом, на жаль, близько 2%-3% тіл не вдається ідентифікувати й донині.

Як пояснює Ігор Кузін, це трапляється, коли не вдається отримати ДНК-результати або знайти збіги з наявними зразками. Це означає, що або немає родичів, або вони ще не здали свої ДНК-зразки. Такі тіла зберігаються до отримання відповідних збігів.

Після року зберігання такі тіла можуть бути поховані. Але поховання відбувається так, щоб дозволити можливе перепоховання, якщо знайдеться сім’я. Це не братські могили, а спеціальні кладовища для неідентифікованих осіб, яким присвоюються номери. У разі ідентифікації тіло може бути видане для належного поховання.

Чи визначають причину смерті

Залежно від стану збереження тіла, інформація може бути виявлена або підтверджена на рівні бюро судово-медичної експертизи.

Нині найчастішими причинами смерті є мінно-вибухові травми або травми від артилерійського обстрілу.

Як упізнають тіло

Найважчими для судово-медичної експертизи є тіла, що довго перебували в землі або обгоріли. У таких випадках використовуються методи, що не залежать від ДНК-зразків. Оскільки після термічного впливу з кісткового матеріалу ДНК витягти неможливо.

Застосовуються опосередковані методи, такі як аналіз зубної формули, що допомагає встановити унікальні ознаки людини. Були випадки, коли судово-стоматологічна експертиза була єдиним способом надати слідству конкретні відповіді, — каже Кузін.

Тому дуже важливо, щоб родичі розуміли значення запитів слідчих органів на медичні картки або стоматологічні знімки.

Це сприяє швидшій ідентифікації загиблих військовослужбовців і пришвидшує проведення судово-медичної експертизи. Будь-яка додаткова інформація є надзвичайно корисною.

ДНК-тести збігаються зі зразками батьків: чи потрібно ще опізнати тіло

Як правило, опізнання тіла проводиться до ДНК-експертизи. Якщо збіг підтверджується, то слідчий може видати дозвіл на поховання, і тіло передається родині. Тобто, опізнання не є ключовим у цьому процесі.

Опізнання проводиться, як тільки виникає хоча б підозра, хто ця людина. Це бажано робити якомога швидше, оскільки стан тіла може погіршитися. Тіло можна опізнати й за фотографією.

Зазвичай опізнання передує ДНК-експертизі. Але якщо з певних причин опізнання не було проведене до ДНК-експертизи, його можна зробити й після — це не суперечить законодавству.

Варто знати, що основні рішення щодо подальших кроків ухвалює слідчий. Судово-медична експертиза лише виконує запити слідчого і надає результати. Тому сім’ї, які шукають загиблих чи зниклих безвісти, повинні співпрацювати зі слідчим і надавати інформацію на його ім’я.

Чи є випадки, коли ДНК збігається на понад 99%, але близькі відмовляються підтверджувати, що це їхній родич

Ігор Кузін каже, що, на жаль, такі випадки трапляються. Якщо родичі відмовляються визнати тіло попри збіг ДНК на понад 99%, особу все одно вважають ідентифікованою і видають дозвіл на поховання. Однак таке тіло сім’я не забирає.

Головне фото: ГУР.

Раніше ми розповідали, як зустрічати тіло полеглого (-ої) героя чи героїні та що не можна робити.

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