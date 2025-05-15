Вызывающая и с двойным смыслом! Какой была Финляндия на Евровидении 2025

Именно в эти минуты проходит второй полуфинал песенного конкурса Евровидение 2025! На сцене один за другим выступают самые яркие представители стран. Нынешнее Евровидение проходит в швейцарском Базеле. Вікна решили рассказать тебе о самых интересных и экстравагантных исполнителях. Таким, в частности, мы увидели выступление Erika Vikman — Ich komme.

Выступление Erika Vikman — Ich komme: чем удивила артистка

Финляндия — настоящая старожила конкурса Евровидения! Страна участвует в песенных состязаниях с 1961 года. Однажды страна побеждала на конкурсе — это был Lordi с песней Hard Rock Hallelujah.

В этом году страну представляет не менее яркая и дерзкая исполнительница Erika Vikman. Вікнам показалось, что текст ее песни Ich komme имеет совсем другое значение!

Еще до начала выступлений Эрика попала в скандал! Женщина хотела выступать с обнаженными ягодицами. Такое решение раскритиковал Европейский языковой союз (EBU).

Само выступление было провокационным и горячим. Девушка с яркой внешностью продемонстрировала аналогичный вокал и хореографию.

Особую роль исполнила подставка для микрофона! Она, кажется, побывала во всех возможных положениях. Эрика выступила в черном кожаном костюме с шипами. На ней был яркий макияж.

Среди выступления на сцену опустили огромный микрофон. Вскоре на нем оказалась сама исполнительница. Кульминацией номера стали лившиеся с микрофона искры! Финляндия представила номер без дополнительных танцоров. Однако, кажется, этого и не требовалось!

Раньше мы рассказывали, кто победил в первом полуфинале Евровидения.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.