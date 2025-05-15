Шоу-биз

Вызывающая и с двойным смыслом! Какой была Финляндия на Евровидении 2025

Анастасия Грубрина, журналист сайта 15 мая 2025, 23:38
Erika Vikman Финляндия на Евровидении-2025
Фото Getty Images
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Самые яркие моменты второго полуфинала Евровидения 2025: странные и сильные выступления
Erika Vikman — Ich komme
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Финляндия на Евровидении-2025: Erika Vikman и ее песня с двойными горячими смыслами

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