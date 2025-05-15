Вызывающая и с двойным смыслом! Какой была Финляндия на Евровидении 2025

Фото Getty Images Именно в эти минуты проходит второй полуфинал песенного конкурса Евровидение 2025! На сцене один за другим выступают самые яркие представители стран. Нынешнее Евровидение проходит в швейцарском Базеле. Вікна решили рассказать тебе о самых интересных и экстравагантных исполнителях. Таким, в частности, мы увидели выступление Erika Vikman — Ich komme. Выступление Erika Vikman — Ich komme: чем удивила артистка Финляндия — настоящая старожила конкурса Евровидения! Страна участвует в песенных состязаниях с 1961 года. Однажды страна побеждала на конкурсе — это был Lordi с песней Hard Rock Hallelujah. В этом году страну представляет не менее яркая и дерзкая исполнительница Erika Vikman. Вікнам показалось, что текст ее песни Ich komme имеет совсем другое значение!Еще до начала выступлений Эрика попала в скандал! Женщина хотела выступать с обнаженными ягодицами. Такое решение раскритиковал Европейский языковой союз (EBU). Само выступление было провокационным и горячим. Девушка с яркой внешностью продемонстрировала аналогичный вокал и хореографию. Особую роль исполнила подставка для микрофона! Она, кажется, побывала во всех возможных положениях. Эрика выступила в черном кожаном костюме с шипами. На ней был яркий макияж. Читать по теме Parg — Survivor: интересное об исполнителе и какие смыслы заложены в его песне Рассказываем, кто представит Армению на Евровидении-2025. Среди выступления на сцену опустили огромный микрофон. Вскоре на нем оказалась сама исполнительница. Кульминацией номера стали лившиеся с микрофона искры! Финляндия представила номер без дополнительных танцоров. Однако, кажется, этого и не требовалось! Раньше мы рассказывали, кто победил в первом полуфинале Евровидения.А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: Евровидение 2025, Музыка, Финляндия Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter