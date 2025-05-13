Кто победил в первом полуфинале Евровидения-2025: финалисты песенного шоу

Стали известны результаты первого полуфинала Евровидения-2025. В эту субботу, 17 мая, эти участники будут бороться за победу в песенном конкурсе. Рассказываем, кто вошел в список финалистов.

Евровидение-2025 — победители первого полуфинала

По результатам голосования в финал попали следующие страны:

Норвегия;

Албания;

Швеция;

Исландия;

Нидерланды;

Польша;

Сан-Марино;

Эстония;

Португалия;

Украина.

Напомним, что Швейцария как страна-победительница прошлого года, а также Большая пятерка Евровидения — Великобритания, Франция, Испания, Италия и Германия — автоматически становятся финалистами Евровидения.

Когда второй полуфинал Евровидения-2025

Второй полуфинал конкурса состоится в четверг, 15 мая 2025 года. В этот день будут выбирать следующую десятку стран, которые будут бороться за победу в финале.

Победитель Евровидения будет избран в субботу, 17 мая. Для этого будут засчитываться как голоса зрителей, так и предпочтения членов жюри стран-участниц. Событие запланировано в 22:00 по киевскому времени.

А у кого больше шансов на победу в Евровидении-2025, смотри в прогнозе букмекеров.

Фото: скриншот с видео Eurovision Song Contest / YouTube

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