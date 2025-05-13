Кто победил в первом полуфинале Евровидения-2025: финалисты песенного шоу

Стали известны результаты первого полуфинала Евровидения-2025. В эту субботу, 17 мая, эти участники будут бороться за победу в песенном конкурсе. Рассказываем, кто вошел в список финалистов. Евровидение-2025 — победители первого полуфинала По результатам голосования в финал попали следующие страны: Норвегия; Албания; Швеция; Исландия; Нидерланды; Польша; Сан-Марино; Эстония; Португалия; Украина. Напомним, что Швейцария как страна-победительница прошлого года, а также Большая пятерка Евровидения — Великобритания, Франция, Испания, Италия и Германия — автоматически становятся финалистами Евровидения. Читать по теме Елки на сцене и красный латекс! Самые яркие моменты первого полуфинала Евровидения 2025 Читай об изюминках и интересных моментах шоу. Кто поразил, а кто разочаровал на Евровидении-2025 – в материале. Когда второй полуфинал Евровидения-2025 Второй полуфинал конкурса состоится в четверг, 15 мая 2025 года. В этот день будут выбирать следующую десятку стран, которые будут бороться за победу в финале. Победитель Евровидения будет избран в субботу, 17 мая. Для этого будут засчитываться как голоса зрителей, так и предпочтения членов жюри стран-участниц. Событие запланировано в 22:00 по киевскому времени. А у кого больше шансов на победу в Евровидении-2025, смотри в прогнозе букмекеров. Фото: скриншот с видео Eurovision Song Contest / YouTubeА еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: Евровидение, Музыка Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter