Шоу-биз

Кто победил в первом полуфинале Евровидения-2025: финалисты песенного шоу

Ирина Танасийчук, журналист сайта 14 мая 2025, 00:24
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Прошла ли Украина в финал Евровидения-2025: результаты группы Ziferblat после 1-го полуфинала

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