Шоу-біз

Хто переміг у першому півфіналі Євробачення-2025: фіналісти пісенного шоу

Ірина Танасійчук, журналістка сайту 14 Травня 2025, 00:24
Хто переміг у першому півфіналі Євробачення-2025
чи пройшла україна у фінал євробачення 2025
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Чи пройшла Україна у фінал Євробачення-2025: результати гурту Ziferblat після 1-го півфіналу

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