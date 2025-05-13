Хто переміг у першому півфіналі Євробачення-2025: фіналісти пісенного шоу

Стали відомі результати першого півфіналу Євробачення-2025. В цю суботу, 17 травня, ці учасники змагатимуться за перемогу у пісенному конкурсі. Розповідаємо, хто увійшов до списку фіналістів. Євробачення-2025 — переможці першого півфіналу За результатами голосування у фінал потрапили такі країни: Норвегія; Албанія; Швеція; Ісландія; Нідерланди; Польща; Сан-Марино; Естонія; Португалія; Україна. Нагадаємо, що Швейцарія як країна-переможниця минулого року, а також Велика п’ятірка Євробачення — Велика Британія, Франція, Іспанія, Італія та Німеччина, — автоматично стають фіналістами Євробачення. Читати на тему Ялинки на сцені та червоний латекс! Найяскравіші моменти першого півфіналу Євробачення Читай про родзинки та цікаві моменти шоу. Хто вразив, а хто розчарував на Євробаченні-2025 — у матеріалі. Коли другий півфінал Євробачення-2025 Другий півфінал конкурсу відбудеться у четвер, 15 травня 2025 року. Цього дня обиратимуть наступну десятку країн, які змагатимуться за перемогу у фіналі. Переможець Євробачення буде вибраний у суботу, 17 травня. Для цього зараховуватимуть як голоси глядачів, так і вподобання членів журі країн-учасниць. Подія запланована о 22:00 за київським часом. А у кого найбільше шансів на перемогу у Євробаченні-2025, дивись у прогнозі букмекерів. Фото: скриншот з відео Eurovision Song Contest / YouTubeА ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе. Теги: Євробачення, Музика Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter