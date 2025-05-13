Хто переміг у першому півфіналі Євробачення-2025: фіналісти пісенного шоу

Стали відомі результати першого півфіналу Євробачення-2025. В цю суботу, 17 травня, ці учасники змагатимуться за перемогу у пісенному конкурсі. Розповідаємо, хто увійшов до списку фіналістів.

Євробачення-2025 — переможці першого півфіналу

За результатами голосування у фінал потрапили такі країни:

Норвегія;

Албанія;

Швеція;

Ісландія;

Нідерланди;

Польща;

Сан-Марино;

Естонія;

Португалія;

Україна.

Нагадаємо, що Швейцарія як країна-переможниця минулого року, а також Велика п’ятірка Євробачення — Велика Британія, Франція, Іспанія, Італія та Німеччина, — автоматично стають фіналістами Євробачення.

Коли другий півфінал Євробачення-2025

Другий півфінал конкурсу відбудеться у четвер, 15 травня 2025 року. Цього дня обиратимуть наступну десятку країн, які змагатимуться за перемогу у фіналі.

Переможець Євробачення буде вибраний у суботу, 17 травня. Для цього зараховуватимуть як голоси глядачів, так і вподобання членів журі країн-учасниць. Подія запланована о 22:00 за київським часом.

А у кого найбільше шансів на перемогу у Євробаченні-2025, дивись у прогнозі букмекерів.

Фото: скриншот з відео Eurovision Song Contest / YouTube

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.