Parg — Survivor: интересное об исполнителе и какие смыслы заложены в его песне

Фото Instagram Евровидение снова на горизонте — та сцена, где одна песня может изменить судьбу, а имя неизвестного исполнителя вмиг оказывается на устах миллионов. Уже скоро внимание будет приковано к музыкальному соревнованию, где страсти, голоса и декорации сольются в яркое шоу. И среди сотен историй, которые прозвучат на этой сцене, одна из них уж точно будет особенной. А именно — армянского исполнителя Parg, который представит Армению на Евровидении-2025 и исполнит песню Survivor. Детали читай прямо сейчас в нашем материале! Кто такой Parg: биография Настоящее имя исполнителя — Паргев Варданян. Он родился в селе Айраванк в Армении 7 июня 1996 года, но детство и юность провел в Волгограде. Там окончил школу, получил образование в Институте театра и кино, освоил актерское мастерство — и начал выступать в инди-фолк-группе The Edge Chronicles.В 2022 году Parg вернулся в Армению. Именно тем летом его голос прозвучал на фестивале Haya, где он открывал концерт известной французской певицы Zaz. С тех пор его сольная карьера стремительно набирает обороты. Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Eurovision Song Contest (@eurovision) Сегодня у исполнителя более 10 треков, в том числе дуэт с Brunette (которая представляла Армению на Евровидении-2023) и кавер на Snap Розы Линн. А его клип на песню Araj был номинирован на Armenian Music Video Award 2024. Артист не боится музыкальных экспериментов: от проникновенного вокала до гипнотических битов. В его композициях органично сочетаются элементы фолка и электроники — все это ярко звучит в песне Survivor. Читать по теме Ирландия на Евровидении-2025: космическая вечеринка и астро-собака в песне Laika Party О чем будет петь представительница Ирландии на Евровидении? Parg — Survivor: о чем песня Песня Survivor, с которой выступит Parg во втором полуфинале Евровидения-2025, — это не просто трек. Это история о стойкости, о боли и усталости, которые не ломают. О людях, которые идут вперед, несмотря на потери, неудачи и страх. Песня написана в сотрудничестве с девятью авторами, среди которых Бенджамин Алас, Томас Густафсон и Петер Бострем. Я очень жду Евровидения в Швейцарии! Это будет такое большое шоу. И я рад быть частью всего этого веселого и энергичного! Цитирует слова Parg сайт певческого конкурса. Parg — Survivor: перевод песни Надел свои тёмные очкиУгольно-чёрные, я в своей зонеМне надоели новости, мне надоели мненияМне надоела ложь, что они говорилиДавай, освети путьДавай, освети меняДумаю, ты видишь, я не верюНичему, что они мне говорили Подводят меня, поднимаютЗамедляют меня, я не сдамсяЭто разрывает меня на части, я живПытаюсь взглянуть вверх, на вершину скалыЛезу на эти высотыЧёрт, я не могу остановитьсяЯ стою высоко Я выживший, в живых остающийсяСделай или умри, в расцвете сил, я боецЯ выживший, не буду связанВырываюсь от боли, займи свое местоЯ напомню тебе Я выжившийВырываюсь от боли, займу твоё местоЯ тебе припомню Бьёшь меня, ломаешь, но я не остановлюсьТолкаешь меня, тянешь, я поднимусьУдаряешь меня, насмехаешься, колешь, разбиваешьРазрываешь меня, сжигаешь, я никогда не остановлюсьЯ мог сбиться с путиЯ мог делать ошибкиЯ потерял много крови, больше, чем ты думаешьНо я не угас Скажи, что сломаешь меняИ поставишь на колениТы можешь это сделать, можешь доказать?Но у тебя ни хр*на нет против меняХа-ха-ха-ха-ха-ха Я выжившийВырываюсь от боли, займу твоё местоЯ тебе припомню Вдыхай, выдыхай, всё конченоНикогда не забывай, кто тыВдыхай, выдыхай, всё конченоНикогда не забывай, кто ты Я выживший, в живых остающийсяСделай или умри, в расцвете сил, я боецЯ выжившийНе буду связанВырываюсь от боли, займу твоё местоЯ тебе припомню Я выжившийВырываюсь от боли, займу твоё местоВырываюсь от боли, займу твоё местоВырываюсь от боли, займу твоё место Я выживший. Parg — Survivor: слушать онлайн Ранее мы рассказывали, когда будет Евровидение-2025. А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: Армения, Евровидение Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter