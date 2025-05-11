Parg — Survivor: интересное об исполнителе и какие смыслы заложены в его песне

Евровидение снова на горизонте — та сцена, где одна песня может изменить судьбу, а имя неизвестного исполнителя вмиг оказывается на устах миллионов. Уже скоро внимание будет приковано к музыкальному соревнованию, где страсти, голоса и декорации сольются в яркое шоу.

И среди сотен историй, которые прозвучат на этой сцене, одна из них уж точно будет особенной. А именно — армянского исполнителя Parg, который представит Армению на Евровидении-2025 и исполнит песню Survivor. Детали читай прямо сейчас в нашем материале!

Кто такой Parg: биография

Настоящее имя исполнителя — Паргев Варданян. Он родился в селе Айраванк в Армении 7 июня 1996 года, но детство и юность провел в Волгограде. Там окончил школу, получил образование в Институте театра и кино, освоил актерское мастерство — и начал выступать в инди-фолк-группе The Edge Chronicles.

В 2022 году Parg вернулся в Армению. Именно тем летом его голос прозвучал на фестивале Haya, где он открывал концерт известной французской певицы Zaz. С тех пор его сольная карьера стремительно набирает обороты.

Сегодня у исполнителя более 10 треков, в том числе дуэт с Brunette (которая представляла Армению на Евровидении-2023) и кавер на Snap Розы Линн. А его клип на песню Araj был номинирован на Armenian Music Video Award 2024.

Артист не боится музыкальных экспериментов: от проникновенного вокала до гипнотических битов. В его композициях органично сочетаются элементы фолка и электроники — все это ярко звучит в песне Survivor.

Parg — Survivor: о чем песня

Песня Survivor, с которой выступит Parg во втором полуфинале Евровидения-2025, — это не просто трек. Это история о стойкости, о боли и усталости, которые не ломают. О людях, которые идут вперед, несмотря на потери, неудачи и страх.

Песня написана в сотрудничестве с девятью авторами, среди которых Бенджамин Алас, Томас Густафсон и Петер Бострем.

Я очень жду Евровидения в Швейцарии! Это будет такое большое шоу. И я рад быть частью всего этого веселого и энергичного!

Цитирует слова Parg сайт певческого конкурса.

Parg — Survivor: перевод песни

Надел свои тёмные очки

Угольно-чёрные, я в своей зоне

Мне надоели новости, мне надоели мнения

Мне надоела ложь, что они говорили

Давай, освети путь

Давай, освети меня

Думаю, ты видишь, я не верю

Ничему, что они мне говорили

Подводят меня, поднимают

Замедляют меня, я не сдамся

Это разрывает меня на части, я жив

Пытаюсь взглянуть вверх, на вершину скалы

Лезу на эти высоты

Чёрт, я не могу остановиться

Я стою высоко

Я выживший, в живых остающийся

Сделай или умри, в расцвете сил, я боец

Я выживший, не буду связан

Вырываюсь от боли, займи свое место

Я напомню тебе

Я выживший

Вырываюсь от боли, займу твоё место

Я тебе припомню

Бьёшь меня, ломаешь, но я не остановлюсь

Толкаешь меня, тянешь, я поднимусь

Ударяешь меня, насмехаешься, колешь, разбиваешь

Разрываешь меня, сжигаешь, я никогда не остановлюсь

Я мог сбиться с пути

Я мог делать ошибки

Я потерял много крови, больше, чем ты думаешь

Но я не угас

Скажи, что сломаешь меня

И поставишь на колени

Ты можешь это сделать, можешь доказать?

Но у тебя ни хр*на нет против меня

Ха-ха-ха-ха-ха-ха

Я выживший

Вырываюсь от боли, займу твоё место

Я тебе припомню

Вдыхай, выдыхай, всё кончено

Никогда не забывай, кто ты

Вдыхай, выдыхай, всё кончено

Никогда не забывай, кто ты

Я выживший, в живых остающийся

Сделай или умри, в расцвете сил, я боец

Я выживший

Не буду связан

Вырываюсь от боли, займу твоё место

Я тебе припомню

Я выживший

Вырываюсь от боли, займу твоё место

Вырываюсь от боли, займу твоё место

Вырываюсь от боли, займу твоё место

Я выживший.

Parg — Survivor: слушать онлайн

Ранее мы рассказывали, когда будет Евровидение-2025.

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