Шоу-біз

Зухвала і з подвійним сенсом! Якою була Фінляндія на Євробаченні 2025

Анастасія Грубрина, журналістка сайту 15 Травня 2025, 23:38
Erika Vikman Фінляндія на Євробаченні-2025
Фото Getty Images
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