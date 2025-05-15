Зухвала і з подвійним сенсом! Якою була Фінляндія на Євробаченні 2025

Саме в ці хвилини триває другий півфінал пісенного конкурсу Євробачення 2025! На сцені один за одним виступають найяскравіші представники країн. Цьогорічне Євробачення проходить у швейцарському Базелі. Вікна вирішили розповісти тобі про найцікавіших та найекстравагантніших виконавців. Таким зокрема ми побачили виступ Erika Vikman — Ich komme.

Виступ Erika Vikman — Ich komme: чим здивувала артистка

Фінляндія — справжня старожила конкурсу Євробачення! Країна бере участь у пісенних змаганнях з 1961 року. Один раз країна перемагала на конкурсі — це був Lordi з піснею Hard Rock Hallelujah.

Цьогоріч країну представляє не менш яскрава та зухвала виконавиця — Erika Vikman. Вікнам здалося, що текст її пісні Ich komme має зовсім інше значення!

Ще до початку виступів Еріка потрапила у скандал! Жінка хотіла виступати з оголеними сідницями. Та таке рішення розкритикувала Європейська мовна спілка (EBU).

Сам виступ був провокаційним та гарячим. Дівчина з яскравою зовнішністю продемонструвала аналогічний вокал і хореографію.

Особливу роль виконала підставка для мікрофона! Вона, здається, побувала в усіх можливих положеннях. Еріка виступила у чорному шкіряному костюмі з шипами. На ній був яскравий мейкап.

Посеред виступу на сцену опустили величезний мікрофон. Невдовзі на ньому опинилася сама виконавиця. Кульмінацією номеру стали іскри, що лилися з мікрофона! Фінляндія представила номер без додаткових танцюристів. Проте, здається, цього і не було потрібно!

Раніше ми розповідали, хто переміг у першому півфіналі Євробачення.

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