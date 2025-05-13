Чи пройшла Україна у фінал Євробачення-2025: результати гурту Ziferblat після 1-го півфіналу

Чи пройшла Україна до фіналу Євробачення-2025 — питання, яке точно цікавить багатьох українців, навіть далеких від пісенного конкурсу. Тож читай, чи вдалося гурту Ziferblat підкорити серця глядачів та вибороти місце у фіналі.

Чи пройшла Україна у фінал Євробачення-2025 та чи почуємо Ziferblat знову

За результатами першого півфіналу Євробачення, Україна пройшла до фіналу Євробачення-2025. Гурт Ziferblat з’явився серед десятки фіналістів, а це означає, що ми почуємо гурт наживо ще раз.

Крім України, до фіналу Євробачення-2025 пройшли такі країни: Норвегія, Естонія, Польща, Албанія, Швеція, Ісландія, Нідерланди, Сан-Марино та Португалія.

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Коли фінал Євробачення-2025

Фінал пісенного конкурсу відбудеться у суботу, 17 травня, о 22:00. Саме цього дня стане відомо, яка країна прийматиме пісенний конкурс наступного року.

Нагадаємо, що глядачі з усього світу, окрім тих, хто перебуває в країнах-учасницях, мають право віддати голоси за улюблені пісні протягом 24 годин перед кожним півфіналом і великим фіналом.

Проголосувати за гурт Ziferblat можна онлайн через офіційний сайт Євробачення або через смс за номером 7576 і вказати номер 05 (вартість смс 8,50 грн).

Однак пам’ятай, що це стосується лише українців з-за кордону. Голосувати за Ziferblat з території України не можна.

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