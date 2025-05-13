Шоу-біз

Чи пройшла Україна у фінал Євробачення-2025: результати гурту Ziferblat після 1-го півфіналу

Ірина Танасійчук, журналістка сайту 14 Травня 2025, 00:24
чи пройшла україна у фінал євробачення 2025
Фото Instagram
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