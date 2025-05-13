Прошла ли Украина в финал Евровидения-2025: результаты группы Ziferblat после 1-го полуфинала

Прошла ли Украина в финал Евровидения-2025 — вопрос, который точно интересует многих украинцев, даже далеких от песенного конкурса. Читай, удалось ли группе Ziferblat покорить сердца зрителей и завоевать место в финале.

Прошла ли Украина в финал Евровидения-2025 и услышим ли Ziferblat снова

По результатам первого полуфинала Евровидения Украина прошла в финал Евровидения-2025. Группа Ziferblat появилась среди десятки финалистов, а это значит, что мы услышим группу вживую еще раз.

Кроме Украины, в финал Евровидения-2025 прошли следующие страны: Норвегия, Эстония, Польша, Албания, Швеция, Исландия, Нидерланды, Сан-Марино и Португалия.

Читать по теме До мурашек! Чем Ziferblat растрогали на первом полуфинале Евровидения 2025 Как мы выступили на первом полуфинале Евровидения 2025 года?

Когда финал Евровидения-2025

Финал песенного конкурса состоится в субботу, 17 мая, в 22:00. Именно в этот день станет известно, какая страна примет песенный конкурс в следующем году.

Напомним, что зрители со всего мира кроме тех, кто находится в странах-участницах, имеют право отдать голоса за любимые песни в течение 24 часов перед каждым полуфиналом и большим финалом.

Проголосовать за группу Ziferblat можно онлайн через официальный сайт Евровидения или через смс по номеру 7576 и указать номер 05 (стоимость смс 8,50 грн).

Однако помни, что это касается только украинцев из-за границы. Голосовать по Ziferblat с территории Украины нельзя.

А какие шансы у представителей Украины на победу смотри в прогнозах букмекеров.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.