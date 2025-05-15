До мурашек! Чем Ziferblat растрогали на первом полуфинале Евровидения 2025

Сегодняшняя ночь особенная — вся Европа следит за первым полуфиналом Евровидения-2025! Внимание заслуженно привлекла украинская группа Ziferblat.
Детальнее об этом — дальше в материале.
Ziferblat на полуфинале Евровидение: интересные моменты
Группа Ziferblat выступала под номером пять сразу после страны, которая проходит в финал автоматически — Испании.
Украинцы уже знают, что участники поражали зрителей яркими костюмами авторства украинского модельера Ивана Фролова. И все же конкурс песенный — поговорим об этом.
Выступление группы прошло без инцидентов.
Лишь удачное исполнение солиста Даниила Лещинского, а также незаурядная работа Валентина и Федора.
Особенно зрителям понравились спецэффекты шоу, синхронизированные с вокалом и музыкой.
Бек-вокалистки поразили исполнением высоких нот, которые впоследствии “подхватил” солист.
Особенно трогательным стал момент, когда солнечный шарик от бэк-вокалистки перешел к Даниилу.
Зал разразился овациями и поддержкой Украины!
Об эмоциях зрителей говорят их комментарии под сообщениями о выступлении группы.
В конце выступления Даниил поблагодарил Европу.
Главное фото: Sarah Louise Bennett, Alma Bengtsson/EBU, Corinne Cumming/EBU.
