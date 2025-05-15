Сегодняшняя ночь особенная — вся Европа следит за первым полуфиналом Евровидения-2025! Внимание заслуженно привлекла украинская группа Ziferblat.

Детальнее об этом — дальше в материале.

Ziferblat на полуфинале Евровидение: интересные моменты

Группа Ziferblat выступала под номером пять сразу после страны, которая проходит в финал автоматически — Испании.

Украинцы уже знают, что участники поражали зрителей яркими костюмами авторства украинского модельера Ивана Фролова. И все же конкурс песенный — поговорим об этом.

Выступление группы прошло без инцидентов.

Лишь удачное исполнение солиста Даниила Лещинского, а также незаурядная работа Валентина и Федора.

До мурашек! Чем Ziferblat растрогали на первом полуфинале Евровидения 2025 / 8 Фотографий

Особенно зрителям понравились спецэффекты шоу, синхронизированные с вокалом и музыкой.

Бек-вокалистки поразили исполнением высоких нот, которые впоследствии “подхватил” солист.

Особенно трогательным стал момент, когда солнечный шарик от бэк-вокалистки перешел к Даниилу.

Зал разразился овациями и поддержкой Украины!

Об эмоциях зрителей говорят их комментарии под сообщениями о выступлении группы.

До мурашек! Чем Ziferblat растрогали на первом полуфинале Евровидения 2025 / 4 Фотографии

В конце выступления Даниил поблагодарил Европу.

