Сьогоднішня ніч особлива — вся Європа стежить за перебігом першого півфіналу Євробачення-2025! Увагу заслужено привернув український гурт Ziferblat.

Детальніше про це — далі у матеріалі.

Ziferblat на півфіналі Євробачення: цікаві моменти

Гурт Ziferblat виступав під номером пʼять, одразу після країни, яка проходить у фінал автоматично — Іспанії.

Українці вже знають, що учасники вражали глядачів яскравими костюмами авторства українського модельєра Івана Фролова. Та все ж конкурс пісенний — тож говоритимемо про це.

Виступ гурту минув без інцидентів.

Лише вдале виконання соліста Даниїла Лещинського, а також неабияка робота Валентина та Федора.

До мурах! Чим Ziferblat зворушили на першому півфіналі Євробачення 2025 / 8 Фотографій

Фото: Sarah Louise Bennett, Alma Bengtsson/EBU, Corinne Cumming/EBU

Особливо глядачам сподобалися спецефекти на шоу, які були синхронізовані з вокалом та музикою.

Бек-вокалістки вразили виконанням високих нот, які згодом “підхопив” соліст.

Особливо щемко стало від моменту, коли сонячна кулька від бек-вокалістки перейшла до Даниїла.

Зала вибухнула оваціями та підтримкою України!

Про емоції глядачів говорять їхні коментарі під дописами про виступ гурту.

До мурах! Чим Ziferblat зворушили на першому півфіналі Євробачення 2025 / 4 Фотографії

Наприкінці виступу Даниїл подякував Європі.

На півфіналі здивувала всіх Польща! Детальніше про їхній виступ, читай за посиланням на інший матеріал.

Головне фото: Sarah Louise Bennett, Alma Bengtsson/EBU, Corinne Cumming/EBU.

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